Партнер Apple вложит $1,1 млрд в спутники для конкуренции со Starlink

Компания Globalstar, партнер Apple по мобильной спутниковой связи, заключила контракт на 1,1 миллиарда канадских долларов с канадской MDA Space. В рамках сделки будет построено более 50 спутников, которые помогут конкурировать с системой Starlink от SpaceX.

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Apple вложила $1,5 миллиарда в Globalstar в 2023 году, получив 20% акций компании. Часть этих средств была направлена на разработку спутниковой сети, обеспечивающей связь напрямую со смартфонами. Тем временем SpaceX активно развивает собственную спутниковую связь, предоставляя услуги в партнерстве с T-Mobile.

Спутники Globalstar будут работать на низкой околоземной орбите (LEO), где уже размещены системы Starlink и будущая сеть Kuiper от Amazon. Новый контракт с MDA Space позволит компании закупить более 50 спутников серии Aurora, которые могут менять орбиту и конфигурацию уже в космосе. Это повышает эффективность работы спутниковой сети и улучшает качество связи.

Производство спутников Aurora идет полным ходом, а завод MDA в Квебеке планирует выпускать до двух аппаратов в день. Помимо Globalstar, спутники Aurora заказала и другая канадская компания — Telesat, которой MDA поставит 198 спутников.

Борьба за рынок спутниковой связи усиливается. Пока Starlink остается лидером, но новые игроки, включая Apple и Globalstar, наращивают мощности, создавая альтернативные системы связи для мобильных устройств и интернета.