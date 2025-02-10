Кольцо Эйнштейна открыто в "двух шагах от Земли"
Кольцо Эйнштейна, редкое явление гравитационного линзирования, обнаружила миссия Европейского космического агентства (ESA). Открытие удалось совершить с помощью космического телескопа "Евклид".
Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics, а краткий отчет о нем появился на сайте ESA. В релизе отмечено, что телескоп "Евклид" помог совершить поразительное открытие "прямо у нас на космическом заднем дворе".
Кольцо Эйнштейна, чрезвычайно редкое явление, удалось найти сравнительно недалеко от Земли. Оно прячется в галактике под названием NGC 6505, которая находится примерно в 590 миллионах световых лет от нас, "в двух шагах по космическим меркам", отмечают исследователи.
Гравитационное линзирование - это явление, при котором массивные объекты, например, галактики или скопления галактик, искривляют пространство-время. Это заставляет свет, идущий от более удаленных от нас объектов, огибать их. Возникает своего рода громадная космическая линза, через которую ученые могут изучать отдаленные объекты.
Явление предсказал знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн, поэтому оно названо в его честь. Внешне такая линза представляет собой кольцо вокруг галактики, состоящее из света от еще более далекой и яркой галактики.
По подсчетам исследователей, фоновая галактика находится на расстоянии 4,42 миллиарда световых лет от Земли, и ее свет был искажен гравитацией по пути к нам. Далекая галактика ранее еще не наблюдалась, поэтому пока не имеет названия.
"Кольцо Эйнштейна - это пример сильного гравитационного линзирования, - говорит соавтор исследования Конор О'Риордан из Института астрофизики Макса Планка. - Все мощные линзы особенные, потому что они очень редки и невероятно полезны с научной точки зрения. Но это кольцо особенное, потому что оно находится так близко к Земле, и выравнивание делает его очень красивым".
Кольца Эйнштейна являются отличными естественными лаборатория, а изучение их гравитационных эффектов может помочь получить новую информацию о расширении Вселенной. Возможно, поможет оно обнаружить и невидимую темную материю и темную энергию.
"Я нахожу очень интригующим, что это кольцо обнаружено в хорошо известной галактике, открытой еще в 1884 году, - говорит соавтор работы Валерия Петторино из миссии ESA Euclid. - Эта галактика известна астрономам уже очень давно, но это кольцо никогда раньше не наблюдалось".