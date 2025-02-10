Кольцо Эйнштейна открыто в "двух шагах от Земли"

Кольцо Эйнштейна, редкое явление гравитационного линзирования, обнаружила миссия Европейского космического агентства (ESA). Открытие удалось совершить с помощью космического телескопа "Евклид".

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Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics, а краткий отчет о нем появился на сайте ESA. В релизе отмечено, что телескоп "Евклид" помог совершить поразительное открытие "прямо у нас на космическом заднем дворе".

Кольцо Эйнштейна, чрезвычайно редкое явление, удалось найти сравнительно недалеко от Земли. Оно прячется в галактике под названием NGC 6505, которая находится примерно в 590 миллионах световых лет от нас, "в двух шагах по космическим меркам", отмечают исследователи.

Гравитационное линзирование - это явление, при котором массивные объекты, например, галактики или скопления галактик, искривляют пространство-время. Это заставляет свет, идущий от более удаленных от нас объектов, огибать их. Возникает своего рода громадная космическая линза, через которую ученые могут изучать отдаленные объекты.

Явление предсказал знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн, поэтому оно названо в его честь. Внешне такая линза представляет собой кольцо вокруг галактики, состоящее из света от еще более далекой и яркой галактики.

По подсчетам исследователей, фоновая галактика находится на расстоянии 4,42 миллиарда световых лет от Земли, и ее свет был искажен гравитацией по пути к нам. Далекая галактика ранее еще не наблюдалась, поэтому пока не имеет названия.

" К о л ь ц о Э й н ш т е й н а - э т о п р и м е р с и л ь н о г о г р а в и т а ц и о н н о г о л и н з и р о в а н и я , - г о в о р и т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я К о н о р О ' Р и о р д а н и з И н с т и т у т а а с т р о ф и з и к и М а к с а П л а н к а . - В с е м о щ н ы е л и н з ы о с о б е н н ы е , п о т о м у ч т о о н и о ч е н ь р е д к и и н е в е р о я т н о п о л е з н ы с н а у ч н о й т о ч к и з р е н и я . Н о э т о к о л ь ц о о с о б е н н о е , п о т о м у ч т о о н о н а х о д и т с я т а к б л и з к о к З е м л е , и в ы р а в н и в а н и е д е л а е т е г о о ч е н ь к р а с и в ы м " .

Кольца Эйнштейна являются отличными естественными лаборатория, а изучение их гравитационных эффектов может помочь получить новую информацию о расширении Вселенной. Возможно, поможет оно обнаружить и невидимую темную материю и темную энергию.