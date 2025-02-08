Раскрыты перспективы российской науки

Россия входит в число ведущих стран мира по объему исследований и разработок. Такое мнение в Дмитрий Чернышенко, раскрывший также перспективы финансирования этой отрасли в стране в ближайшие годы.

« М ы в х о д и м в т о п - 1 0 с т р а н м и р а п о о б ъ е м у и с с л е д о в а н и й и р а з р а б о т о к . А н а ш и у ч е н ы е а к т и в н о п о м о г а ю т в д о с т и ж е н и и т е х н о л о г и ч е с к о г о л и д е р с т в а — н а ц и о н а л ь н о й ц е л и , п о с т а в л е н н о й п р е з и д е н т о м Владимиром Путиным. К 2030 году Россия должна увеличить расходы на научные исследования до двух процентов ВВП. Правительство страны стремится обеспечить науку всем необходимым», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что стране удалось на 60 процентов обновить приборную базу научно-исследовательских организаций. Параллельно в России создается современная инфраструктура для прорывных исследований. Кроме того, были открыты более 900 лабораторий, предназначенных для молодых исследователей.

« О с о б о е в н и м а н и е м ы у д е л я е м п о д г о т о в к е к а д р о в . Р а д у е т , ч т о в н а ш е й с т р а н е п р о ф е с с и я у ч е н о г о с т а н о в и т с я в с е б о л е е п о п у л я р н о й и п р е с т и ж н о й . Р о с с и я з а н я л а п я т о е м е с т о в м и р е п о к о л и ч е с т в у л ю д е й , з а н и м а ю щ и х с я и с с л е д о в а н и я м и и р а з р а б о т к а м и . П о ч т и к а ж д ы й в т о р о й у ч е н ы й у н а с — м о л о ж е 4 0 л е т . Э т о п о з в о л я е т у в е р е н н о с м о т р е т ь в б у д у щ е е » , — з а к л ю ч и л Ч е р н ы ш е н к о .

Ранее Чернышенко заявил, что страна вошла в топ-10 государств-лидеров в сфере технологического развития. По его словам, с 2025 года в России будут реализованы сразу несколько национальных проектов в научных сферах.