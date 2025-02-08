Обнаружен самый большой радиоджет, когда-либо виденный в ранней Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила крупнейший радиоджет в ранней Вселенной — гигантскую структуру, простирающуюся на 200 тысяч световых лет. Это открытие помогает понять, когда и как возникли первые мощные выбросы материи из квазаров и какое влияние они оказали на формирование галактик. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

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Квазары — это активные галактические ядра, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Они поглощают окружающее вещество, выделяя при этом колоссальное количество энергии, что делает их одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Радиоджеты — это узкие пучки заряженных частиц, выбрасываемые с огромной скоростью из квазаров. Они образуются в результате взаимодействия материи с мощным магнитным полем сверхмассивной черной дыры. Эти структуры излучают радиоволны, благодаря чему их можно наблюдать с помощью радиотелескопов.

Новый радиоджет был впервые зафиксирован с помощью европейского массива радиотелескопов LOFAR, а последующие наблюдения в инфракрасном и оптическом диапазонах с использованием телескопов Gemini North и Hobby Eberly позволили изучить его источник — квазар J1601+3102. Он сформировался, когда Вселенной было всего 1,2 миллиарда лет, и обладает массой 450 миллионов солнечных.

Необычно то, что столь масштабный выброс был произведен сравнительно небольшим квазаром, что ставит под вопрос предположения о том, что только самые массивные черные дыры способны создавать мощные джеты. Кроме того, асимметрия структуры может указывать на экстремальные условия в этой части Вселенной.

До этого крупные радиоджеты в ранней Вселенной оставались незамеченными из-за фонового микроволнового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Однако сочетание различных методов наблюдений позволило выделить этот уникальный объект.

По мнению ученых, результаты их работы стали важным шагом в изучении эволюции квазаров и формирования галактик в ранней Вселенной. Астрономы продолжают исследовать природу подобных джетов, чтобы выяснить, какие условия необходимы для их появления.