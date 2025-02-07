Apple изобрела «танцующую» лампу в стиле Pixar
Apple продемонстрировала прототип роболампы в духе маскота Pixar. Об этом сообщает 4Pda.to.
Как отмечается, информация о том, что компания Apple сформировала коллектив для создания инновационных устройств для дома, была официально подтверждена.
Фирма представила информацию о разработке лампы, функциональные возможности которой значительно превосходят стандартные функции обычного осветительного прибора.
По своему устройству роболампа схожа с Luxo — персонажем из мультфильмов студии Pixar. Согласно официальной документации, в основе работы устройства лежит технология ELEGNT.
«Робот способен распознавать жесты и речь человека и реагировать на них. Например, владелец устройства может менять направление светового потока, указывая рукой в нужную сторону» - говорится в публикации.
В одном из примеров показана, что лампа не только служит источником света, но и может использоваться в качестве настольного проектора.