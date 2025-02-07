Apple изобрела «танцующую» лампу в стиле Pixar

Apple продемонстрировала прототип роболампы в духе маскота Pixar. Об этом сообщает 4Pda.to.

Как отмечается, информация о том, что компания Apple сформировала коллектив для создания инновационных устройств для дома, была официально подтверждена.

Фирма представила информацию о разработке лампы, функциональные возможности которой значительно превосходят стандартные функции обычного осветительного прибора.

По своему устройству роболампа схожа с Luxo — персонажем из мультфильмов студии Pixar. Согласно официальной документации, в основе работы устройства лежит технология ELEGNT.

« Р о б о т с п о с о б е н р а с п о з н а в а т ь ж е с т ы и р е ч ь ч е л о в е к а и р е а г и р о в а т ь н а н и х . Н а п р и м е р , в л а д е л е ц у с т р о й с т в а м о ж е т м е н я т ь н а п р а в л е н и е с в е т о в о г о п о т о к а , у к а з ы в а я р у к о й в н у ж н у ю с т о р о н у » - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

В одном из примеров показана, что лампа не только служит источником света, но и может использоваться в качестве настольного проектора.