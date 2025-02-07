Обнаружена самая маленькая экзопланета

Астрономы сообщили об обнаружении, возможно, самой маленькой из всех найденных экзопланет. Открытие было сделано в системе пульсара PSR J0337+1715, который находится на расстоянии 4200 световых лет от Земли в созвездии Тельца, передает Ixbt.com.

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Пульсар PSR J0337+1715 нашли в 2014 году. Он представляет собой часть тройной звездной системы, в которую также входят два «белых карлика». Все три звезды находятся на орбите, которая по размеру сравнима с орбитой Земли вокруг Солнца.

Исследуя данные наблюдений за пульсаром, специалисты выявили признаки существования еще одного объекта в системе. Это может быть планета, которая по своим размерам и массе уступает Луне, но сопоставима с параметрами Плутона.

Исследователи обращают внимание на то, что обнаруженный сигнал может быть случайным излучением самого пульсара. Однако его амплитуда значительно превышает обычные показатели, что увеличивает вероятность существования планеты. Как отмечается, если планета действительно существует, то она движется по огромной орбите вокруг всей тройной системы.

Ранее команда астрофизиков из Португалии и Италии пришла к выводу, что средний возраст звезд с планетами ограничивается примерно шестью-семью миллиардами лет. Специалисты проанализировали возраст родительской звезды, ее химический состав и расстояние от центра галактики.