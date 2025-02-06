Apple согласилась выплатить владельцам iPhone 7 до 349 долларов

Бывшие (а может и нынешние) владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus наконец-то получили выплаты по коллективному иску о проблеме, известной как «Loop Disease». Эта проблема привела к тому, что некоторые пользователи испытывали низкое качество звука и другие проблемы со своими телефонами. Было достигнуто соглашение на сумму 35 миллионов долларов, и многие пострадавшие клиенты теперь получат около 200 долларов каждый.

Иск был подан в связи с жалобами на то, что давление на некоторые части iPhone 7 может привести к подобным проблемам. Предполагается, что причиной является недостаточная защита внутренних компонентов корпуса iPhone, что приводит к потере электрического контакта аудиочипом из-за деформации корпуса при обычном использовании. Хотя Apple отрицает любые правонарушения, они согласились урегулировать дело. Люди, оплатившие ремонт, связанный с этой проблемой, могут получить до 350 долларов, а те, кто не платил за ремонт, получат меньшую сумму.

Срок подачи заявлений на компенсацию закончился прошлым летом.