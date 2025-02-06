Появились новые подробности о складном iPhone

Долгожданный складной iPhone, предмет многочисленных слухов и предположений, обрастает конкретными деталями. Инсайдер, известный под ником HaYaO, раскрыл информацию о дизайне, характеристиках и потенциальных сроках выпуска устройства.

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Согласно утечке, первый складной iPhone примет форм-фактор «книги», подобно Samsung Galaxy Z Fold, но с существенным отличием в размере. Внутренний дисплей, как сообщается, достигнет внушительных 12 дюймов, значительно превосходя актуальные аналоги, диагональ которых колеблется в пределах 7-8 дюймов. Ожидается, что толщина устройства в сложенном виде составит 9,2 мм, а в разложенном – 4,6 мм.

Шарнир, соединяющий половины устройства, разработан Apple самостоятельно, а для боковой рамки будет использован алюминий. Защиту внутреннего экрана обеспечит материал UTG Lens, разрабатываемый Samsung по заказу Apple. Предполагается, что это будет усовершенствованная версия ультратонкого стекла (UTG), применяемого в складных смартфонах Samsung. Южнокорейский гигант также выступит поставщиком гибких дисплеев.

В отличие от многокамерных систем в традиционных iPhone, складной аппарат, по слухам, будет оснащен лишь двумя задними камерами: широкоугольной и сверхширокоугольной. Для фронтальной камеры рассматривается возможность использования металинзы, более компактной и легкой, чем традиционные модули. Дебют этой технологии, вероятно, состоится в iPhone 17. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

По словам HaYaO, релиз складного iPhone запланирован на осень 2026 года, одновременно с представлением серии iPhone 18. Apple рассчитывает продать от 8 до 10 миллионов устройств в 2026 году и 20 миллионов в 2027 году. Эти прогнозы выглядят амбициозно, особенно учитывая, что текущий лидер рынка складных смартфонов, по оценкам, реализует около 5 миллионов устройств в этом году. Инсайдер также добавил, что в 2027 году ожидается выход складного iPad или MacBook.