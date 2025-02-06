Названы причины непопулярности Windows 11

Специалисты издания The Register перечислили причины, по которым пользователи не спешат переходить с Windows 10 на Windows 11. Материал доступен на сайте медиа.

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Журналисты отметили, что спустя почти четыре года после выхода Windows 11 большая часть пользователей операционных систем (ОС) Microsoft все еще остается с Windows 10. Главной причиной непопулярности нового продукта авторы издания назвали тот факт, что в новой ОС нет уникальных функций или приложений, ради которых стоит обновиться.

По их словам, большинство опций в актуальной системе можно добавить и в Windows 10, просто изменив настройки. В материале говорится, что единственной веской причиной для установки Windows 11 является расширенная поддержка обновлениями.

Также многие клиенты — в том числе корпоративные — не спешат обновляться, потому что не хотят «открывать банку с червями». По их мнению, нет причин устанавливать новую ОС, если старая хорошо работает.

Кроме того, специалисты The Register отметили, что на старте Windows 11 имела ряд системных требований, которые не позволяли владельцам ПК с Windows 10 обновиться. «Нет причин для обновления, кроме приближающегося конца Windows 10», — подытожили журналисты.

В начале февраля аналитики Statcounter заявили, что доля Windows 11 среди пользователей выросла до 36,6 процента. Самой популярной ОС осталась Windows 10, которая получила долю 60,37 процента.