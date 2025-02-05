Google собирается добавить рекламу в чат-бот Gemini

В корпорации Google заинтересовались появлением рекламы в чат-ботах. Об этом сообщает издание The Verge.

Вопрос о дополнительной монетизации инструментов искусственного интеллекта (ИИ) поставили на встрече с инвесторами Alphabet. Генеральный директор Google Сундар Пичаи не стал отрицать, что у корпорации есть планы добавить в свой чат-бот Gemini нативную рекламу.

О возможном появлении рекламы Пичаи спросил аналитик Wells Fargo, присутствующий на встрече. По словам руководителя IT-гиганта, на данный момент Google сосредоточилась на бесплатном доступе к чат-боту и подписках.

« Н о у н а с е с т ь о ч е н ь х о р о ш и е и д е и д л я к о н ц е п ц и й н а т и в н о й р е к л а м ы » , — з а м е т и л т о п - м е н д ж е р к о р п о р а ц и и . « Я д у м а ю , ч т о м ы в с е г д а с т р е м и м с я к т о м у , ч т о б ы н а ш и п р о д у к т ы р а б о т а л и и о х в а т ы в а л и м и л л и а р д ы п о л ь з о в а т е л е й . И р е к л а м а б ы л а о т л и ч н ы м а с п е к т о м э т о й с т р а т е г и и » , — п р о д о л ж и л с в о ю м ы с л ь С у н д а р П и ч а и .

В качестве примера он привел видеохостинг YouTube, который на ранеем этапе развития был свободным от рекламы, но затем сервис монетизировали, и он стал приносить деньги.

Журналисты The Verge подытожили, что, похоже, пользователям не придется беспокоиться о рекламе в Gemini по крайней мере в 2025 году. Однако ее появление весьма вероятно, так как весь бизнес Google основан на продаже рекламы.

Ранее корпорация Google отреклась от принципа не использовать ИИ в военных целях. Компания переписала свод правил «Принципы ИИ» и убрала из него упоминание о запрете применения новых технологий в военной среде.