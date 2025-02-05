Глава OpenAI пообещал превзойти DeepSeek

Американская технологическая компания OpenAI, создавшая ChatGPT, намерена превзойти китайский чат-бот DeepSeek. Об этом заявил глава компании Сэм Альтман в интервью The Hindustan Times.

Отвечая на вопрос о реакции на появление китайского конкурента, Альтман отметил, что "был крайне скептически настроен по поводу цифры затрат".

" К а з а л о с ь , ч т о т а м н е х в а т а е т н е с к о л ь к и х н у л е й " , - у к а з а л о н . " Н о д а , э т о х о р о ш а я м о д е л ь , и н а м н у ж н о б у д е т с д е л а т ь л у ч ш и е м о д е л и , ч т о м ы и с д е л а е м " , - к о н с т а т и р о в а л г л а в а O p e n A I .

По его словам, Индия также может создать собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) с гораздо меньшими затратами.

" И н д и я - н е в е р о я т н ы й р ы н о к д л я И И в ц е л о м , д л я н а с т о ж е . Э т о н а ш в т о р о й п о в е л и ч и н е р ы н о к п о с л е С Ш А . К о л и ч е с т в о п о л ь з о в а т е л е й з д е с ь у т р о и л о с ь з а п о с л е д н и й г о д . П р о и с х о д я щ и е и н н о в а ц и и , т о , ч т о л ю д и с о з д а ю т [ в И н д и и ] , д е й с т в и т е л ь н о н е в е р о я т н о . М ы р а д ы с д е л а т ь з д е с ь г о р а з д о б о л ь ш е , и я д у м а ю , ч т о э т о [ и н д и й с к а я п р о г р а м м а И И ] о т л и ч н ы й п л а н . И И н д и я б у д е т с о з д а в а т ь п р е к р а с н ы е м о д е л и " , - о т м е т и л А л ь т м а н .

OpenAI ранее заявляла, что китайские компании активно пытаются копировать ее передовые модели искусственного интеллекта. Однако, как заявил ранее Альтман, в суд компания подавать не собирается. На фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek OpenAI объявила о запуске в созданном ей чат-боте ChatGPT новой функции Deep research, которая позволяет обобщать значительные объемы доступной в сети информации и выполнять сложные исследовательские задачи.

Deep seek можно перевести как "глубокий поиск". Китайский чат-бот, как утверждается, сравним по параметрам с западными аналогами, но при этом дешевле в разработке и эксплуатации. Ажиотаж вокруг DeepSeek вызвал серьезные колебания на фондовых рынках.

Правительство Индии ранее сообщило о намерении в течение 8-10 месяцев разработать собственную модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Власти планируют из госсредств стимулировать 40% вычислений, в результате стоимость одного часа доступа к графическим процессорам составит менее одного доллара, что является самым низким показателем в мире.