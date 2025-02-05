Глава OpenAI пообещал превзойти DeepSeek

Глава OpenAI заявил, что компания превзойдет DeepSeek
Американская технологическая компания OpenAI, создавшая ChatGPT, намерена превзойти китайский чат-бот DeepSeek. Об этом заявил глава компании Сэм Альтман в интервью The Hindustan Times.
Отвечая на вопрос о реакции на появление китайского конкурента, Альтман отметил, что "был крайне скептически настроен по поводу цифры затрат".
"Казалось, что там не хватает нескольких нулей", - указал он. "Но да, это хорошая модель, и нам нужно будет сделать лучшие модели, что мы и сделаем", - констатировал глава OpenAI.
По его словам, Индия также может создать собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) с гораздо меньшими затратами.
"Индия - невероятный рынок для ИИ в целом, для нас тоже. Это наш второй по величине рынок после США. Количество пользователей здесь утроилось за последний год. Происходящие инновации, то, что люди создают [в Индии], действительно невероятно. Мы рады сделать здесь гораздо больше, и я думаю, что это [индийская программа ИИ] отличный план. И Индия будет создавать прекрасные модели", - отметил Альтман.
OpenAI ранее заявляла, что китайские компании активно пытаются копировать ее передовые модели искусственного интеллекта. Однако, как заявил ранее Альтман, в суд компания подавать не собирается. На фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek OpenAI объявила о запуске в созданном ей чат-боте ChatGPT новой функции Deep research, которая позволяет обобщать значительные объемы доступной в сети информации и выполнять сложные исследовательские задачи.
Deep seek можно перевести как "глубокий поиск". Китайский чат-бот, как утверждается, сравним по параметрам с западными аналогами, но при этом дешевле в разработке и эксплуатации. Ажиотаж вокруг DeepSeek вызвал серьезные колебания на фондовых рынках.
Правительство Индии ранее сообщило о намерении в течение 8-10 месяцев разработать собственную модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Власти планируют из госсредств стимулировать 40% вычислений, в результате стоимость одного часа доступа к графическим процессорам составит менее одного доллара, что является самым низким показателем в мире.