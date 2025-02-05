Алиханов назвал сроки поставок первых самолетов Ту-214

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в этом году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности РФ.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
"В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе", - сказал он.
В ноябре 2024 года самолет Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, он продлился 1 час 10 минут.
Поставки первых МС-21 по контрактам для российских авиакомпаний планируется начать с 2026 года, добавил министр. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство МС-21 начнется в 2026 году.
Всего, по словам Алиханова, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.