Алиханов назвал сроки поставок первых самолетов Ту-214

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены в этом году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности РФ.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

" В э т о м г о д у п е р в ы е Т у - 2 1 4 б у д у т п о с т а в л е н ы в р а м к а х т е х п л а н о в , к о т о р ы е у т в е р ж д е н ы в к о м п л е к с н о й п р о г р а м м е " , - с к а з а л о н .

В ноябре 2024 года самолет Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, он продлился 1 час 10 минут.

Поставки первых МС-21 по контрактам для российских авиакомпаний планируется начать с 2026 года, добавил министр. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство МС-21 начнется в 2026 году.

Всего, по словам Алиханова, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.