Старт в Плесецке ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории

Ракета-носитель "Союз-2.1в" больше не будет использоваться при космических стартах. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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По его словам, старт 5 февраля с космодрома Плесецк стал для ракеты-носителя этой модификации последним. Больше пусков "Союза-2.1в" не планируется. 5 февраля сообщалось, что боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

4 января министерство обороны сообщило, что Космические войска Воздушно-космических сил России в 2024 году провели свыше 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что уровень подготовки российских Космических войск находится на высоком уровне.