На Солнце резко увеличилось количество мощных вспышек
В Институте прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали увеличение количества вспышек на Солнце предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС.
Вспышки начали наблюдаться накануне. Их число возросло до девяти. Специалисты отмечают, что вчера в 16:18 по московскому времени зарегистрировали две сильные вспышки — M6.1, затем в 12:13 — M1.4 Длительность первой составила 16 минут, второй — восемь.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения ранжируются по классам A, B, C, M и X. Минимальному классу A0.0 соответствует мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр.
25 января на Земле наблюдалась мощная магнитная буря. Она достигла своего пика в 10 утра мск. Специалисты отмечали, что на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону Земли. Выброс был «относительно медленным, но с высокой плотностью вещества».