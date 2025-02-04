На Солнце резко увеличилось количество мощных вспышек

В Институте прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали увеличение количества вспышек на Солнце предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС.

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Вспышки начали наблюдаться накануне. Их число возросло до девяти. Специалисты отмечают, что вчера в 16:18 по московскому времени зарегистрировали две сильные вспышки — M6.1, затем в 12:13 — M1.4 Длительность первой составила 16 минут, второй — восемь.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения ранжируются по классам A, B, C, M и X. Минимальному классу A0.0 соответствует мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр.

25 января на Земле наблюдалась мощная магнитная буря. Она достигла своего пика в 10 утра мск. Специалисты отмечали, что на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону Земли. Выброс был «относительно медленным, но с высокой плотностью вещества».