Apple нашла способ запустить свой ИИ в Китае

ИИ Apple появится в Китае благодаря DeepSeek
Apple может запустить свою программу искусственного интеллекта (ИИ), Apple Intelligence, в Китае, объединившись с китайской компанией DeepSeek. Эта новость появилась на фоне того, что ранее компания не смогла наладить партнерство с крупными игроками на китайском рынке, такими как Tencent или ByteDance.
DeepSeek привлек внимание своей низкозатратной моделью, при которой его искусственный интеллект способен демонстрировать результаты, сопоставимые или даже превосходящие конкурентов. Для Apple это может быть важным фактором, так как их цель — предоставить функции генеративного ИИ для широкой аудитории, несмотря на жесткие ограничения китайского законодательства. В Китае внедрение таких технологий требует одобрения местных властей, что может занять несколько месяцев.
Однако DeepSeek может стать ключом к решению проблемы. По слухам, компания уже ведет переговоры с Apple о возможном партнерстве. В ответ на опасения по поводу конфиденциальности, сообщается, что версия iOS 19, предназначенная для Китая, учтет эти моменты, обеспечив доступ к открытому исходному коду и низким ценам в США, Европе и Гонконге.