Apple запустила сервис с приглашениями

Американская корпорация Apple запустила новый сервис «Приглашения». Об этом сообщается на сайте компании.

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Приложение «Приглашения» (Invites) позволяет планировать встречи и мероприятия — например, дни рождения, отпуска, вечеринки и прочее. Пользователи Apple смогут создавать события, указывать адрес, дату и время, выбирать плейлист мероприятия и делиться фотографиями. Приложение позволяет приглашать друзей и близких по ссылке или через QR-код.

« С A p p l e I n v i t e s с о б ы т и е о ж и в а е т с м о м е н т а с о з д а н и я п р и г л а ш е н и я , и п о л ь з о в а т е л и м о г у т д е л и т ь с я н е з а б ы в а е м ы м и в о с п о м и н а н и я м и д а ж е п о с л е т о г о , к а к о н и с о б е р у т с я в м е с т е » , — з а м е т и л т о п - м е н е д ж е р A p p l e Б р е н т Ч и у - У о т с о н .

Создавать и модерировать мероприятия в приложении можно только с платной подпиской iCloud+. Однако подтверждать участие могут и пользователи без подписки. Сервис доступен в том числе и в России и полностью переведен на русский язык.

В начале февраля о запуске нового приложения Apple рассказал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Специалист отметил, что сервис позволит приглашать на встречи пользователей Apple и работать через облачный сервис iCloud.