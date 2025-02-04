Эксперт дал советы по выбору работающего в России смартфона
IT-эксперт Артем Геллер заявил, что при выборе смартфона необходимо обращать внимание на наличие сертификации Ростеста, чтобы не получить неработающее в России устройство. Об этом эксперт рассказал Life.
Геллер отметил, что смартфон без сертификации может оказаться несовместим с российским форматом связи. Некоторые смартфоны выпускаются специально под конкретные регионы или страны. Эксперт рекомендовал предварительно изучить инструкции, новости и статьи о выбранном телефоне.
«Я, например, выбираю по пройденной сертификации Ростеста. Это самое основное, на что стоит обратить внимание. Если сертификация не пройдена, то аппарат автоматически либо не работает, либо неполноценно работает в России», - рассказал Геллер.
Страна-производитель не является решающим критерием при выборе смартфона, подчеркнул эксперт. Геллер отметил, что информация о пройденной сертификации Ростеста обычно известна продавцу.
«На самой упаковке товара, и на самом аппарате обязательно должны быть значки РСТ-теста. Это логотипы, иногда даже голографические, чтобы сложнее было что-то подделать», - заключил эксперт.
Ранее участники рынка рассказали «Известиям», что за первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов к такому же периоду 2023-го. Эксперты заявили об увеличении средней стоимости смартфонов с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. На рост цен повлиял выросший курс доллара.