Эксперт дал советы по выбору работающего в России смартфона

IT-эксперт Артем Геллер заявил, что при выборе смартфона необходимо обращать внимание на наличие сертификации Ростеста, чтобы не получить неработающее в России устройство. Об этом эксперт рассказал Life.

Геллер отметил, что смартфон без сертификации может оказаться несовместим с российским форматом связи. Некоторые смартфоны выпускаются специально под конкретные регионы или страны. Эксперт рекомендовал предварительно изучить инструкции, новости и статьи о выбранном телефоне.

« Я , н а п р и м е р , в ы б и р а ю п о п р о й д е н н о й с е р т и ф и к а ц и и Р о с т е с т а . Э т о с а м о е о с н о в н о е , н а ч т о с т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е . Е с л и с е р т и ф и к а ц и я н е п р о й д е н а , т о а п п а р а т а в т о м а т и ч е с к и л и б о н е р а б о т а е т , л и б о н е п о л н о ц е н н о р а б о т а е т в Р о с с и и » , - р а с с к а з а л Г е л л е р .

Страна-производитель не является решающим критерием при выборе смартфона, подчеркнул эксперт. Геллер отметил, что информация о пройденной сертификации Ростеста обычно известна продавцу.

« Н а с а м о й у п а к о в к е т о в а р а , и н а с а м о м а п п а р а т е о б я з а т е л ь н о д о л ж н ы б ы т ь з н а ч к и Р С Т - т е с т а . Э т о л о г о т и п ы , и н о г д а д а ж е г о л о г р а ф и ч е с к и е , ч т о б ы с л о ж н е е б ы л о ч т о - т о п о д д е л а т ь » , - з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Ранее участники рынка рассказали «Известиям», что за первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15 процентов к такому же периоду 2023-го. Эксперты заявили об увеличении средней стоимости смартфонов с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. На рост цен повлиял выросший курс доллара.