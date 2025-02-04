OnePlus представит третью модель в серии Ace 5

OnePlus готовит третью модель в серии Ace 5.

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Новинка, предположительно названная Ace 5s или Ace 5V, будет ориентирована на высокую производительность и получит флагманский процессор MediaTek Dimensity.

По данным инсайдера Smart Pikachu, смартфон получит плоский дисплей большого размера и мощный чипсет, вероятно, Dimensity 9350 или Dimensity 9400.

Официального подтверждения пока нет, но ожидается, что устройство выйдет во II квартале 2025 года.

Как и предыдущие модели серии, новый Ace 5 может получить международную версию с измененным названием, например, как OnePlus 13R. Однако пока вся информация остается на уровне утечек.

Стоит отметить, что использование мощных процессоров MediaTek может сделать новинку как высокопроизводительной, так и недорогой.