Назван самый продаваемый смартфон

Устройства Apple оказались в топ-3 самых продаваемых смартфонов 2024 года. Об этом сообщается в исследовании Counterpoint Research (CR).

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В 2024 году самым популярным смартфоном на рынке назвали iPhone 15. На второй и третьей позициях рейтинга разместили флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Гаджеты американского бренда также заняли 5, 8 и 9 места — iPhone 16 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 16 Pro соответственно.

В топ-10 кроме устройств Apple также попали девайсы Samsung. Самым продаваемым аппаратом корейского бренда оказался недорогой Galaxy A15 5G, занявший 4-е место. Кроме того, в первой десятки разместили Galaxy A15 4G, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A05.

« Б а з о в а я м о д е л ь i P h o n e 1 5 о т A p p l e д о м и н и р о в а л а в с п и с к е с а м ы х п р о д а в а е м ы х с м а р т ф о н о в в 2 0 2 4 г о д у , п р и ч е м н а С Ш А и К и т а й п р и ш л о с ь п о ч т и п о л о в и н а е е м и р о в ы х п р о д а ж » , — з а м е т и л с т а р ш и й а н а л и т и к C R К а р н Ч а у х а н .

Apple и Samsung продолжили доминировать в списке 10 самых продаваемых смартфонов, и ни один другой бренд не попал в эту подборку третий год подряд.

Специалисты напомнили, что по итогам 2023 года смартфоны Apple заняли первые 7 мест соответствующего рейтинга. Самым продаваемым телефоном тогда назвали iPhone 14.

В конце января аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) заявили, что среди пользователей из США стали популярны неактуальные смартфоны Apple, вышедшие в 2023-м или позже. Американцы начали чаще делать такой выбор ради экономии денег.