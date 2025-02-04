Российский эксперт раскритиковал новый ИИ OpenAI

Новая функция Deep Research, представленная в ChatGPT, не обладает потенциалом для самостоятельных научных прорывов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ИТ-экспертов.

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По их мнению, возможности инструмента напрямую зависят от квалификации пользователя. Генеральный директор «Инвенторус» Евгений Елфимов заявил, что Deep Research, хотя и формирует «отчеты уровня начинающего аналитика», не способна к созданию принципиально нового знания.

В отличие от базового функционала ChatGPT, Deep Research автономно анализирует данные, самостоятельно определяя и проверяя релевантные источники в интернете. Похожую модель, по словам Елфимова, демонстрирует китайский DeepSeek, также углубляющийся в сеть для предоставления максимально точных ответов. Однако Елфимов подчеркнул, что все существующие ИИ, по сути, являются «стохастическими попугаями», имитируя понимание на основе собранной информации, но не обладая креативным мышлением, необходимым для открытий.

Ярослав Селиверстов из Университета-2035 отметил продвинутую обработку данных Deep Research, но подчеркнул, что «мышление» нейросети – это лишь имитация, лишенная человеческого сознания и понимания контекста. Он добавил, что, хотя программа и может находить связи между данными, настоящие открытия требуют выдвижения гипотез, проведения экспериментов и проявления креативности, что пока недоступно ИИ. Таким образом, Deep Research остается инструментом поддержки, а не самостоятельным исследователем.

OpenAI ранее анонсировали Deep Research как инструмент, способный анализировать огромные объемы информации и решать сложные исследовательские задачи на базе новой модели o3. Разработчики утверждают, что программа поможет профессионалам в сферах финансов, науки, политики, инженерии, а также обычным потребителям при выборе товаров.

Антон Аверьянов из ST IT назвал Deep Research «продвинутым гуглингом», который экономит время, но не гарантирует полноту данных. Он также отметил, что нейросеть не всегда способна эффективно «копать вглубь» и может упускать важную информацию. Тем не менее, Аверьянов считает значимым тот факт, что теперь ChatGPT может формировать полные ответы самостоятельно, что было невозможно с предыдущими версиями.