Астероид 2024 YR4: ждет ли Землю катастрофа в 2032 году?

27 декабря 2024 года астрономы с помощью телескопа ATLAS в Чили обнаружили маленький астероид, отдалявшийся от Земли. Позже наблюдения обнаружили, что астероид, названный 2024 YR4, движется по орбите, которая может привести к столкновению с Землей 22 декабря 2032 года. Портал sciencealert.com рассказал все, что нужно знать о нем — и об астероидных столкновениях в целом.

© NASA

Метеориты и вымирания

По мере движения Земли вокруг Солнца наша планета постоянно сталкивается с космической пылью и прочим мусором времен зарождения Солнечной системы. Метеоры и огненные шары, которые можно заметить почти каждую ночь — прямое тому доказательство. Но большая часть подобных объектов слишком мала, чтобы причинить ущерб Земле. Инциденты, способные поставить жизнь планеты под угрозу, случаются гораздо реже.

Пожалуй, самый известный из таких инцидентов произошел 66 млн лет назад. Гигантская скала диаметром 10 километров столкнулась с Землей, что привело к массовому вымиранию, уничтожившему 75% всех видов на планете. Подобные катастрофы, к счастью, невероятно редки. По нынешним прогнозам, объекты типа того, что убил динозавров, сталкиваются с Землей приблизительно раз в 50 млн лет.

А вот столкновения меньшего масштаба случаются чуть чаще. 30 июня 1908 в малонаселенной части Сибири произошел огромный взрыв. Когда до места происшествия позже добрались исследователи, их взору предстала необыкновенная картина: полностью разрушенный лес, причем все деревья упали в одном направлении. По мере того, как они обходили место вокруг, направление упавших стволов менялось — оно указывало внутрь, на эпицентр взрыва.

Итого Тунгусский метеорит сравнил с землей площадь в почти 2 200 квадратных километров. Повезло, что лес находился крайне далеко от цивилизации. Хотя в результате взрыва пострадало много растений и животных, жертвы среди людей (по разным данным) составили всего три человека.

Прогнозы по частоте подобных столкновений разнятся. Некоторые утверждают, что Земля должна испытывать схожие столкновения в среднем раз в сто лет. Другие — что такие инциденты происходят лишь раз в 10 000 лет.

Что происходит с 2024 YR4

2024 YR4 находится под пристальным наблюдением астрономов. На данный момент даже лучшие математические модели, рассчитывающие его позицию, имеют погрешность примерно в 100 000 километров на момент, когда он будет наиболее близок к Земле. А так как диаметр нашей планеты составляет 12 000 километров, она вполне подпадает под эту погрешность.

Прогнозы предсказывают, что шанс столкновения 2024 YR4 с Землей составляет 1 к 77. Однако каждый день наблюдений за астероидом позволяет ученым узнать о его орбите чуть больше, из-за чего шансы столкновения, которые цитируют в Сети, периодически меняются. Мы сможем получить новые данные, когда астероид отдалится от Земли на несколько месяцев: к этому моменту специалисты получат более четкое представление о том, где он будет в декабре 2032 года.

Помимо этого, 2024 YR4 совершит близкий проход мимо Земли в декабре 2028 года. Астрономы уже готовятся к этому окну наблюдений, чтобы провести целый ряд исследований и получить данные о параметрах астероида. Тогда-то мы и узнаем, что ждет Землю в 2032 году.

Крупной ли может быть катастрофа

Пока что никто не знает точный размер 2024 YR4. Даже через мощнейшие телескопы на Земле он выглядит не больше пылинки в небе. Поэтому расчеты можно делать лишь по яркости астероида: приблизительные результаты говорят, что его диаметр составляет от 40 до 100 метров.

Что это значит для человечества? Зависит от состава астероида. Если он похож на Тунгусский метеорит и составит преимущественно из мусора, то столкновение 1908 года может повториться. Астероид взорвется в атмосфере, после чего взрывная волна обдаст Землю. Мощности волны хватит, чтобы уничтожить не самый маленький город.

2024 YR4 также может состоять из металла, хоть это и менее вероятный вариант. В этом случае астероид не сгорит в атмосфере Земли и столкнется с планетой целиком. Если он приземлится на суше, то в результате падения гарантированно останется кратер диаметром более километра и глубиной в несколько сотен метров.