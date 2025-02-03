Как убрать вирусную рекламу на Андроид

Если на смартфоне постоянно всплывают рекламные окна, это может быть признаком вируса. Помимо того, что реклама раздражает, вредоносные программы или приложения тормозят работу гаджета, "съедают" запас батареи, а некоторые даже способны безвозвратно испортить файлы в памяти или системные программы, необходимые для корректной работы смартфона. Самые опасные вирусы умеют передавать злоумышленникам личные данные пользователя, пароли к сайтам, сведения о банковских картах. Рассказываем, откуда берется вирусная реклама, как избавиться от нее в телефоне на Андроиде и что можно сделать, чтобы защитить гаджет от вирусов.

© Российская Газета

Признаки появления вирусов на телефоне

Вирусы на Android могут проявляться различными неприятными симптомами, которые важно распознать как можно раньше. Одним из первых признаков может стать внезапное появление рекламы, причем не только в браузере, но и в приложениях, где ее не должно быть. Непонятные всплывающие окна, несколько одновременно запущенных рекламных роликов, перенаправление на неизвестные сайты - все это тревожные звоночки. Также стоит насторожиться, если стала часто попадаться реклама, в которой спрятаны обманные элементы. Например, кнопка перемотки или закрытия ролика может оказаться ссылкой на сторонний сайт.

Кроме того, телефон может начать работать медленнее, чем обычно, или быстро разряжаться. Легко заметить увеличение потребления интернет-трафика - еще один сигнал возможного присутствия вредоносного ПО. В более серьезных случаях вирусы могут привести к несанкционированным списаниям денег с вашего счета или отправке SMS на платные номера.

Странное поведение приложений, запросы на предоставление доступа к личной информации, к контактам, сообщениям или галерее изображений также часто свидетельствуют о проблемах. Причем странно себя могут вести как вирусные приложения, так и зараженные легитимные программы.

Как вирусы попадают на смартфон

Вирусы могут пробраться в телефон разными путями, но чаще всего это происходит через скачивание приложений из ненадежных источников, то есть не из официального магазина Google Play. Мошенники специально создают программы, которые выглядят как полезные утилиты или популярные игры, но на деле содержат вредоносный код.

Еще один источник опасности - площадки с пиратским контентом: фильмами, играми, программами. Причем реклама в них открывается не только при скачивании, но и при просмотре фильма или игре онлайн. Браузеры и антивирусы обычно предупреждают об опасности таких страниц. Если при попытке перейти на сайт появилось предупреждение, лучше не игнорировать его, а поискать другую площадку.

Переход по подозрительным ссылкам также может стать причиной заражения. Интернет полон ловушек: мошеннические сайты способны автоматически активировать загрузку или перенаправлять пользователя на другие опасные ресурсы, достаточно одного неверного клика.

Рекламные письма с вложениями или с приглашением перейти по ссылке тоже бывают опасными. То же касается и SMS или сообщений в мессенджерах. В последнее время мошенники придумали множество схем, построенных на фальшивых сообщениях о каких-то повседневных вещах: доставках, штрафах, задолженностях по налогам. Если вы точно знаете, что ничего не заказывали, и подобное сообщение не могло прийти по такому каналу, никогда не открывайте такие письма из любопытства: лучше сразу удалять их из ящика или памяти телефона, а затем блокировать адресата.

Фишинговые сообщения обычно продуманы так, чтобы вызвать доверие или заставить сомневаться. Если вы не уверены, что письмо мошенническое - скажем, вам пришло уведомление об оплате налога, который вы и правда уплачиваете - не ленитесь проверять информацию через другие каналы. Например, информация о налоговых платежах будет не только в письме, но и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Еще одна возможная причина - использование устаревших версий ПО. Уязвимости в старых версиях операционной системы или приложений могут быть использованы вредоносными программами для инфицирования телефона.

Иногда вирусы проникают через слабые места системы или через общественные сети Wi-Fi, которые не защищены паролем. Такие сети делают ваш трафик уязвимым для злоумышленников, позволяя им загрузить вредоносные программы на ваше устройство.

Как удалить вирус с телефона вручную

Если вы подозреваете, что ваш телефон заражен, не стоит отчаиваться. Существует несколько способов, как можно попытаться удалить вирус вручную:

Удалите подозрительные приложения. Перейдите в "Настройки", найдите "Приложения" и просмотрите список установленных программ. Обратите внимание на что-то незнакомое или недавно установленное. Деинсталлируйте их и обязательно убедитесь, что удалили не только ярлык на основном экране, но и саму программу.Активируйте безопасный режим. Порядок его включения может различаться в зависимости от производителя и модели устройства, но в любом случае это достаточно простая манипуляция. Так, например, в большинстве современных телефонов Samsung необходимо перейти в меню выключения устройства, а далее на открывшемся экране нажать и удерживать 1-2 секунды кнопку выключения питания - телефон предложит переход в безопасный режим.Очистите кэш и данные браузера. Чтобы удалить потенциально опасные куки и кэш, зайдите в приложение браузера, выберите "Настройки", найдите "Конфиденциальность" и очистите историю и кэш данных.Добавьте антивирусные приложения. Установите антивирусы из проверенного источника, например, Google Play Store или с сайта разработчика. Антивирусы умеют сканировать устройство, находить подозрительные приложения или сторонние коды, анализировать общую работу смартфона и удалять угрозы.Сбросьте до заводских настроек. Если ничего не помогает, сброс устройства до заводских настроек может стать последним шагом. Не забудьте сделать резервную копию данных, так как сброс удаляет всю информацию.

Проверьте, пропала ли навязчивая реклама. Если пуш-уведомления или назойливые ролики продолжают приходить, возможно, это не вирусная реклама, а нормальная работа приложений, которым вы дали разрешения или сайтов, где вы случайно подписались на уведомления. Например, бесплатные трекеры шагов, сторонние клавиатуры и другие подобные утилиты часто работают с большим количеством рекламы, в том числе на экране блокировки телефона, в пуш-уведомлениях и во время использования приложений.

Как избежать заражения телефона вирусом в будущем

Предотвращение заражения - лучший способ защитить свой смартфон. Вот несколько советов, которые помогут оставаться в безопасности:

Устанавливайте приложения только из официальных источников. Google Play и другие известные магазины регулярно проверяют приложения на наличие вирусов, что значительно снижает риск попадания вредоносного ПО.Регулярно обновляйте операционную систему и приложения. Обновления часто содержат патчи, которые укрепляют уязвимые для хакеров приложения, а своевременное удаление устаревших данных дает вирусам меньше возможностей спрятаться.Будьте осторожны с разрешениями. При установке новых приложений обращайте внимание на запрашиваемые разрешения. Если калькулятор требует доступ к камере и звонкам - это подозрительно. Когда есть сомнения по поводу приложения, лучше поискать альтернативу или хотя бы изучить отзывы других пользователей. Отсутствие отзывов - тоже повод задуматься.Не открывайте письма и вложенные файлы от неизвестных отправителей и не переходите по подозрительным ссылкам. К рекламным материалам стоит относиться особенно осторожно, если они приходят на ваш e-mail или номер телефона, но при этом не содержат обращения по имени.Не пользуйтесь общественными сетями Wi-Fi: незащищенные подключения могут быть небезопасны.Антивирусные программы. Регулярное сканирование устройства поможет выявить возможные угрозы на ранней стадии. Надежные антивирусные программы способны не только находить вредоносное ПО, но и вычислять другие проблемы, из-за которых гаджет работает медленнее.

Существуют вирусы, которые умеют маскироваться даже на надежных сайтах. Защититься от них поможет только хороший антивирус. Но гораздо чаще они попадают в телефон просто потому, что пользователь недостаточно внимателен. Чтобы защититься от вредоносной рекламы важно пользоваться интернетом осознанно: читать тексты разрешений и соглашений об использовании ПО, не открывать подозрительные ссылки, внимательно выбирать места для скачивания контента или приложений.

Если телефоном пользуется ребенок, стоит активировать режим родительского контроля: он отсечет часть угроз, а также не подходящие по возрасту рекламные материалы. Но полностью полагаться на этот режим не стоит: во-первых, его нужно правильно настроить, а во-вторых - контроль несложно обойти. Через ленту виджетов можно открыть даже заблокированные родителем сайты (зависит от модели устройства и программы родительского контроля).