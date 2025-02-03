Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung

Покупать новые смартфоны Samsung на маркетплейсах и сером рынке рискованно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Наталью Голицыну.

По словам специалиста, гаджет может быть ввезен в РФ из Индии. Есть вероятность, что его не проверяли на совместимость с российским рынком, добавила она. На минувшей неделе российские ретейлеры приступили к приему предзаказов на смартфоны Samsung Galaxy S25. Стоимость линейки S25 начинается от 99 990 рублей

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Голицына обратила внимание на появление на сером рынке и маркетплейсах широкого ассортимента устройств в различных конфигурациях. Но, «несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов», подчеркнула Голицына.

По ее словам, подобные гаджеты могут работать только с SIM-картами иностранных операторов. Это приводит к возникновению проблем с программным обеспечением (ПО) и доступом к сети, добавила эксперт.