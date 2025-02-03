Предзаказы на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S25 в России оказались в три раза выше, чем в 2023 году, и в пять раз – чем в 2024 году, сообщается в пресс-релизе компании МТС. Это самый высокий показатель за последние три года.

По данным МТС, наибольшим спросом пользуется модель Samsung Galaxy S25 Ultra (64% предзаказов), за ней следуют базовая модель S25 (23%) и S25+ (13%). Популярные цвета – темно-синий (S25) и титановый черный (S25 Ultra). Значительный рост показал спрос на версии с 512 Гб памяти (45% предзаказов), в отличие от 256 Гб, лидировавших в прошлом году. Москва (29%), Санкт-Петербург (6%), Краснодар (2%) и Ростов-на-Дону (2%) – лидеры по количеству предзаказов.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов связывает высокий спрос с интеграцией функций искусственного интеллекта в новые смартфоны Samsung, что, по его словам, стало ключевым фактором конкурентоспособности.

В МТС доступны все модели и цвета линейки S25. Цены начинаются от 99 990 рублей (S25 12+128GB) и доходят до 209 990 рублей (S25 Ultra 12+1TB). Покупатели, оформившие предзаказ до 19 февраля, получат в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro.