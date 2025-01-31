Число гаджетов Apple за год выросло на 150 миллионов
Корпорция Apple рассказала, что число активных гаджетов бренда по всему миру достигло показателя 2,35 миллиарда единиц. На это обратило внимание издание MacRumors.
В ходе отчета за первый финансовый квартал 2025 года глава компании Apple Тим Кук заявил, что во всем мире насчитывается более 2,35 миллиарда активных iPhone, iPad, Mac и других устройств Apple.
Понятие «активный гаджет» подразумевает девайс, подключенный к сети. Последний раз — в начале февраля 2024 года — американская компания отчитывалась о количестве 2,2 миллиарда активных устройств. Таким образом, за год количество активных гаджетов выросло примерно на 150 миллионов штук.
Журналисты MacRumors отметили, что Apple традиционно не раскрывает данные о продажах своих гаджетов по конкретным регионам. Поэтому неизвестно, в каких странах те или иные фирменные устройства продавались лучше всего. Также они заключили, что один из самых популярных продуктов Apple — смартфон iPhone — еще несколько лет назад разошелся тиражом в миллиард единиц.
В конце января корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. Патчи для iPhone, iPad, Mac и других аппаратов закрывают проблему уязвимости CVE-2025-24085 и являются обязательными для установки.