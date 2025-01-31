Samsung признала проблему с дисплеем своих флагманов

Корпорация Samsung признала и исправила проблему, из-за которых экраны ее флагманских смартфонов работали с неполадками на низкой яркости. На это обратило внимание издание PhoneArena.

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Журналисты медиа напомнили, что многие пользователи смартфонов серии Galaxy S24 жаловались, что дисплеи их устройств на низкой яркости становились «зернистыми». По словам известного инсайдера Ice Universe, инженеры компании обратили внимание на эту проблему и устранили ее.

Специалисты PhoneArena отметили, что зернистость дисплеев проявлялась в случае, если яркость телефона была снижена до минимальных значений. Особенно заметно этот артефакт проявлялся в ночное время. В компании не признавали проблему и отрицали, что зернистость связана с браком.

По словам Ice Universe, все новые смартфоны серии Galaxy S25, представленные в январе, не имеют такого недостатка. Однако, судя по всему, зернистость на устройствах линейки Galaxy S24 исправить не удалось — вероятно, проблема имеет аппаратный характер.

« Б у д е м н а д е я т ь с я , ч т о н а э т о т р а з о т д е л к о н т р о л я к а ч е с т в а S a m s u n g х о р о ш о в ы п о л н и л с в о ю р а б о т у » , — п о д ы т о ж и л и ж у р н а л и с т ы .

В декабре 2024 года пользователи флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra рассказали о дефекте экрана, который они обнаружили спустя почти год использования устройства. Проблема касалась появления грязных и маслянистых пятен на дисплее — видимо, из-за некачественного олеофобного покрытия.