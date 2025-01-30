Самый крошечный замок возрастом 1600 лет нашли в Германии

В Германии найден крошечный замок эпохи Римской империи. Об этом сообщает livescience.com.

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Предмет обнаружили в 2023 году в окрестностях города Петерсхаген, на границе двух федеральных земель – Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, однако сейчас появились данные об артефакте.

Региональная археологическая ассоциация Вестфалия-Липпе (LWL) в Мюнстере отметила, что находка размером всего 1,2 на 1,1 сантиметра является уникальной для Европы. Ее технически исследовали с помощью нейтронной компьютерной томографии в Швейцарии.

Как утверждается в материале, «возможно, кто-то из местной элиты привез эту изысканную драгоценность домой в качестве сувенира или подарка по возвращении с римской военной службы».

Ранее исследователям из Великобритании и Ирана удалось восстановить правила одной из древнейших настольных игр. Сама игра ранее была найдена в городе Шахр-и-Сухте на юго-востоке Ирана. Лишь спустя 50 лет после этого специалисты узнали правила к ней. Для этого они прибегли к анализу сохранившихся артефактов и компьютерному моделированию