Дуров объяснил успех китайской нейросети DeepSeek

Успех китайской нейросети является доказательством того, что среднее образование в Китае превосходит западное. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров объяснил успех китайской нейросети DeepSeek
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Он отметил, что после успеха DeepSeek многие удивились, как «быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта».

«Однако прогресс Китая в области алгоритмов возник не на пустом месте. Китайские школьники уже давно превосходят других в математике и программировании на международных олимпиадах. Когда дело доходит до подготовки выдающихся специалистов по математике и естественным наукам, китайская система среднего образования превосходит западную», написал Дуров.

Главное отличие, по его словам, китайского образования от западного заключается в поощрении жесткой конкуренции среди учеников, заимствованной у СССР. На Западе же применяется ровно противоположный метод — запрет публичных объявлений оценок и рейтингов школьников — целью которого является защита подростков от давления и насмешек.

«Однако такие меры, как и ожидалось, демотивируют лучших учеников. Победа и поражение две стороны одной медали. Устраните проигравших и вы устраните победителей», считает Дуров.

Он выразил уверенность, что если в ближайшее время США радикально не реформируют систему среднего образования, то растущее доминирование Китая в сфере технологий «станет неизбежным».