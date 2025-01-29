Дуров объяснил успех китайской нейросети DeepSeek
Успех китайской нейросети является доказательством того, что среднее образование в Китае превосходит западное. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал основатель мессенджера Павел Дуров.
Он отметил, что после успеха DeepSeek многие удивились, как «быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта».
«Однако прогресс Китая в области алгоритмов возник не на пустом месте. Китайские школьники уже давно превосходят других в математике и программировании на международных олимпиадах. Когда дело доходит до подготовки выдающихся специалистов по математике и естественным наукам, китайская система среднего образования превосходит западную», — написал Дуров.
Главное отличие, по его словам, китайского образования от западного заключается в поощрении жесткой конкуренции среди учеников, заимствованной у СССР. На Западе же применяется ровно противоположный метод — запрет публичных объявлений оценок и рейтингов школьников — целью которого является защита подростков от давления и насмешек.
«Однако такие меры, как и ожидалось, демотивируют лучших учеников. Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы устраните победителей», — считает Дуров.
Он выразил уверенность, что если в ближайшее время США радикально не реформируют систему среднего образования, то растущее доминирование Китая в сфере технологий «станет неизбежным».