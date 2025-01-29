Дуров объяснил успех китайской нейросети DeepSeek

Успех китайской нейросети является доказательством того, что среднее образование в Китае превосходит западное. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что после успеха DeepSeek многие удивились, как «быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта».

« О д н а к о п р о г р е с с К и т а я в о б л а с т и а л г о р и т м о в в о з н и к н е н а п у с т о м м е с т е . К и т а й с к и е ш к о л ь н и к и у ж е д а в н о п р е в о с х о д я т д р у г и х в м а т е м а т и к е и п р о г р а м м и р о в а н и и н а м е ж д у н а р о д н ы х о л и м п и а д а х . К о г д а д е л о д о х о д и т д о п о д г о т о в к и в ы д а ю щ и х с я с п е ц и а л и с т о в п о м а т е м а т и к е и е с т е с т в е н н ы м н а у к а м , к и т а й с к а я с и с т е м а с р е д н е г о о б р а з о в а н и я п р е в о с х о д и т з а п а д н у ю » , — н а п и с а л Д у р о в .

Главное отличие, по его словам, китайского образования от западного заключается в поощрении жесткой конкуренции среди учеников, заимствованной у СССР. На Западе же применяется ровно противоположный метод — запрет публичных объявлений оценок и рейтингов школьников — целью которого является защита подростков от давления и насмешек.

« О д н а к о т а к и е м е р ы , к а к и о ж и д а л о с ь , д е м о т и в и р у ю т л у ч ш и х у ч е н и к о в . П о б е д а и п о р а ж е н и е — д в е с т о р о н ы о д н о й м е д а л и . У с т р а н и т е п р о и г р а в ш и х — и в ы у с т р а н и т е п о б е д и т е л е й » , — с ч и т а е т Д у р о в .

Он выразил уверенность, что если в ближайшее время США радикально не реформируют систему среднего образования, то растущее доминирование Китая в сфере технологий «станет неизбежным».