Какая планета самая большая во Вселенной?

С тех пор, как астрономы впервые заглянули за пределы Солнечной системы, мы знаем, что планеты в Млечном пути бывают самых разных размеров и массы. Но насколько большими они могут быть? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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До 1992 года, когда астрономы обнаружили первую экзопланету, титул самой большой планеты принадлежал газовому гиганту Юпитеру — он примерно в 11 раз шире Земли. Но по сравнению с мирами, которые мы нашли за прошедшие годы, Юпитер — самый настоящий малыш.

Есть две метрики, по которым определяют размер планеты: ширина (два радиуса) и масса. Если отталкиваться от первой, то крупнейшие экзопланеты приблизительно в два раза шире Юпитера. Масса планеты связана с шириной, однако между этими параметрами не всегда есть прямая корреляция из-за того, что планеты различаются по плотности. Например, легкие газовые гиганты могут «раздуваться» до размеров гораздо более тяжелых экзопланет.

Так, газовый гигант HAT-P-67 b имеет радиус в два раза шире Юпитера — на сегодняшний день он считается одной из самых больших планет по ширине. При этом он обладает очень низкой плотностью, из-за чего его масса составляет всего треть от Юпитера.

Подавляющее большинство скалистых планет даже близко не подбираются к «супер-Юпитерам» по габаритам. Подобные планеты, также называемые супер-Землями, обычно в два раза шире нашей Земли. И хотя они значительно плотнее газовых гигантов, по массе супер-Земли проигрывают им. Так получается из-за того, что, по мере роста, скалистые планеты накапливают газ, лед и воду, которые медленно превращают планету в газовый гигант со скалистым центром.

Наконец, если говорить об абсолютных рекордах, то самые крупные планеты превышают массу Юпитера в 13 раз. В их число входит газовый гигант HD 39091 b — он находится в 60 световых годах от Земли.

Могут ли быть планеты еще больше? Вряд ли, потому что, по достижению определенного размера и массы, такие меры превращаются в коричневых карликов — «неудавшиеся звезды». Они тяжелее супер-Юпитеров, но недостаточно большие, чтобы в их ядре началась реакция синтеза водорода.