Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня»

Американские ученые, сотрудники проекта Bulletin of the Atomic Scientists, снова перевели стрелки символических «Часов Судного дня». Теперь они показывают 89 секунд до «ядерной полуночи». Об этом пишет ТАСС.

На протяжении двух лет стрелки не меняли положение — показывали, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

Напомним, что время на этих «часах» отражает мнение ведущих экспертов в сфере науки и безопасности относительно угрозы для существования человека с акцентом на техногенные риски: ядерные угрозы, изменение климата, а также новые разрушительные технологии.

За более чем 70-летнюю историю существования часов стрелки на них меняли свое положение более 20 раз. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.

В январе 2023 году ученые, на фоне десятков конфликтов на планете, масштабного украинского кризиса, передвинули их на 10 секунд вперед.