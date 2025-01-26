YouTube борется с блокировщиками рекламы трехчасовой рекламой

Некоторые пользователи YouTube обратили внимание, что в видео на площадке начала появляться многочасовая реклама. Один из участников форума Reddit поделился скриншотом о том, что наткнулся на интеграцию, длиною в почти три часа.

Представители Google официально подтвердили, что подобные случаи — новый способ борьбы с блокировщиками рекламы. По их словам, применение данных расширений нарушает Условия использования YouTube.

Мы запустили глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей с блокировщиками рекламы, разрешить её показ на YouTube или попробовать подписку YouTube Premium.

YouTube борется с блокировщиками рекламы уже не первый год. Ранее компания применяла и другие методы, чтобы замотивировать пользователей площадки отказаться от данных расширений.