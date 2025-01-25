На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле происходит мощная магнитная буря. Она достигла своего пика в 10 утра мск. Это следует из данных, опубликованных Лабораторией солнечной астрономии РАН.

На графике прогнозов видно, что пик солнечной активности приходится на период с 6:00 по 12:00 25 января. Затем активность бури начнет падать, магнитосфера станет спокойной к вечеру субботы.

Специалисты отмечают, что во вторник на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону Земли. Выброс был «относительно медленным, но с высокой плотностью вещества».

Накануне в Институте космических исследований РАН рассказали, что выбросы достигнув Земли, могут вывести из строя космические спутники и нарушить работу линий электропередач.

Магнитная буря накроет Землю 24 января. Чего именно ждать

Кроме того, нестабильная геомагнитная обстановка может негативно повлиять на метеочувствительных людей, вызывая головную боль, слабость, ломоту в суставах и проблемы со сном.