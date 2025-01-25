Российский космонавт прокомментировал планы США о полете на Марс

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко заявил РИА Новости, что цели космических исследований США постоянно меняются с приходом нового президента.

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Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа во время инаугурации о планах отправить экспедицию на Марс. Кононенко отметил, что ему будет интересно наблюдать за реализацией такой амбициозной программы.

Трамп заявил, что астронавты США водрузят флаг на Марсе

«Уже неоднократно один президент говорил — мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит — нет, все-таки будем высаживаться», — добавил Кононенко.

Он обратил внимание, что сейчас в реализации планов активно участвует предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Космонавт считает, что у него свои интересы.

До этого американская газета The Hill написала, что Трамп может предложить России возобновить сотрудничество в космической отрасли и участвовать в программе «Артемида», главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Это может помочь быстрее завершить конфликт на Украине, считают авторы издания.

Ранее Трамп заявил, что отправит астронавтов водрузить флаг США на Марсе.