Гаджет Apple спас жизнь отца Тима Кука

Глава корпорации Apple Тим Кук рассказал, что однажды часы Apple Watch спасли жизнь его отца. Об этом он рассказал в рамках подкаста Table Manners.

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Интервью с предпринимателем было записано в декабре, однако его опубликовали только в середине января. Кук заявил, что однажды его отец Дональд потерял сознание и упал, когда находился дома один. Часы Apple Watch, в которых было активирована функция обнаружения падения, зафиксировали инцидент и вызвали бригаду скорой помощи.

Тим Кук признался, что медики не смогли попасть в дома, так как его родитель находился без сознания. Поэтому врачи выбили дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину. Руководитель Apple не стал уточнять, когда это произошло и по каким причинам его отец потерял сознание.

Кук заявил, что был благодарен специалистам экстренной службы, которые без раздумий выбили дверь в доме его отца. По словам главы Apple, Дональд Кук, кажется, меньше обрадовался спасению, а был разочарован испорченной дверью.

В середине декабря 2024 года генеральный директор компании Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. По информации источников The New York Times, Кук пытался получить поддержку Трампа по важным для Apple вопросам.