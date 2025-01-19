Россия построит свой спутниковый интернет

Госкомиссия по радиочастотам утвердила требования к абонентскому оборудованию спутниковой системы связи «Рассвет», которую сравнивают со Starlink Илона Маска, а также систем «Скиф» и «Экспресс-РВ». «Рассвет» развивает компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС-Холдинг», две другие создаваемые системы делает «Роскосмос». Разрешение на использование абонентских земных станций для связи со спутниковыми группировками позволит обеспечить интернетом отдаленные регионы страны, сообщили Forbes в Минцифры. Услуги спутникового интернета хотят предложить своим пассажирам «Аэрофлот» и Российские железные дороги, отмечает издание. Комментирует ведущий программы «Сумма технологий» на «Бизнес FM» Денис Самсонов:

— Это может стоить неопределенное количество денег. На этой стадии еще рано говорить про бюджет проекта. Я думаю, что это как мобильный телефон, может быть нужно всем, имеются в виду в данном случае и частный лица, и производство, и интернет вещей, автомобили. То есть это переход к новому технологическому укладу, как переход от проводной телефонии к мобильной. И вот сейчас, на этой стадии, оценить всерьез экономический эффект затруднительно. Понятно, что он будет значительным для этих проектов. Нужно железо, наземные терминалы, орбитальное оборудование.

— Кто все это будет выпускать? Есть ли у нас собственные ресурсы?

— Коль скоро уже две компании взялись это делать, вероятно, они оценивают собственные силы. Подозреваю, что какие-то компоненты, возможно, даже целые блоки компонентов будут закуплены, например, в Китае. Но в целом задача решаемая. В общем, нет ничего такого, что могли сделать в Америке, что мы не смогли бы здесь воспроизвести, тем более некое отставание на пять — семь лет дает возможность идти по чужим следам, уже в принципе, понимая, что и как надо делать.

Когда может начаться коммерческая эксплуатация спутникового интернета в России, пока не очень понятно. Так, у системы «Скиф» сейчас запущен лишь один демонстрационный спутник. Запуск первого из четырех спутников «Экспресс-РВ» запланирован на этот год. Предполагается, что у системы «Рассвет» к 2027 году будет почти 300 спутников собственной разработки.

На создание орбитальных группировок для спутникового интернета потребуется примерно лет пять. Так считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:

Натан Эйсмонт, научный сотрудник Института космических исследований РАН: «Необходимость в такого рода системе назрела довольно давно, и здесь мы опаздываем от наших партнеров или конкурентов, от Маска в первую очередь. И то, что сейчас это пытаются все-таки развернуть до достаточных масштабов, это, конечно, очень хорошо. Есть и другие организации, они формально частные, да, но, конечно, хорошо пользуются поддержкой государства. Это совершенно очевидно. Главное начать процесс, а процесс, в общем, запущен. И похоже, что дело идет неплохо технологически, в этом вообще никаких сомнений. Что касается развертывания, оно, конечно, больше времени занимает, на это придется потратить и ресурсы, и время. Это мгновенно не может произойти. Называется цифра в пять лет. Она вполне реалистична. Мне кажется, что и быстрее можно это все сделать».

В Ростелекоме, по сведениям Forbes, рассчитывают, что в 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы будут обслуживать 50 тысяч абонентов в России.