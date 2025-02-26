Почему строители носят каски разных цветов?

Почти у каждого профессионального работника той или иной сферы есть какой-то характерный предмет униформы, по которому его сразу можно узнать в толпе. Для строителей и многих других этот предмет — каски, защищающие головы. По их цвету можно отличать одну категорию рабочего от другой, а мастера — от менеджера. Портал SlashGear рассказал, какие каски кому принадлежат.

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Желтые каски: разнорабочие

Пожалуй, самый распространенный цвет. Желтые каски принадлежат разнорабочим, которые выполняют большую часть строительных работ. Они поднимают большие доски, забивают гвозди, долбят асфальт на дороге, и везде их можно различить по характерному желтому цвету каски. Обычно разнорабочие работают группами, и их присутствие — самый очевидный индикатор того, что где-то неподалеку проходит стройка. Помимо этого, такие каски зачастую носят операторы больших машин: бульдозеров, экскаваторов и грузовиков.

Синие и зеленые каски: технические сотрудники и инспекторы по безопасности

Для того, чтобы завершать задачи в срок, на строительстве необходимы самые разные знания и наборы навыков. Если разнорабочие выполняют сравнительно простые цели, то более тонкая работа отходит специализированным техническим сотрудникам — синим каскам. В их число входят, например, плотники для ремонта и сборки древесины, или же электрики, налаживающие сети питания.

А после того, как строители в желтых и синих касках закончили свою работу, на объект выходят инспекторы — зеленые каски. Они тщательно проверяют, соответствует ли сооружение правилам безопасности и соблюдены ли необходимые нормативы. Если на объекте есть какой-либо риск или нарушение, они докладывают об этом. Но иногда зеленые каски также выдают временным работникам — стажерам, которые только начали осваивать профессию.

Коричневые и красные каски: сварщики, металлурги и пожарные

Некоторые объекты требуют применения контролируемого тепла для строительства или укрепления сооружений. Наверное, самый очевидный пример — инструменты для сварки. Если на стройке присутствуют сварщики или любые другие люди, оперирующие горячими инструментами, они зачастую носят коричневые каски. Иногда в них также встроена какая-нибудь защита для глаз, типа сварочных масок.

Но не все на стройке любит высокую температуру. По чьей-то неосторожности или из-за несчастного случая может начаться пожар. Если на стройке вдруг загорится что-то, что гореть ни в коем случае не должно, устранением огня займутся пожарные в красных касках.

Белые и серые каски: менеджмент и посетители

Наконец, не все присутствующие на стройке — обязательно строители. Для того, чтобы коллектив работал слаженно и без проблем, кто-то должен контролировать его работу. Именно этим и занимается департамент белых касок: они всегда принадлежат кому-то, кто обладает определенной властью. Например, супервайзеры, менеджеры, начальники и мастера. Инженеры и архитекторы тоже иногда появляются на объектах в белых касках.

Но белые каски важно отличать от серых. Последние обычно отдают посетителям: инвесторам, родным и близких строителей, работающих на объекте, или любым другим людям вне зависимости от их связи с объектом. Серая каска не только защищает гостя, но и подсказывает рабочим, что этого человека стоит оберегать и держать подальше от опасных участков или инструментов.