Московский суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от исполнения административных наказаний, назначенных компании ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в РФ информации. Этот оборотный штраф стал третьим для Google. Сумму таких штрафов определяет суд - она может варьироваться от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. В декабре 2021 года Google штрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го - на 21,077 миллиарда.

Кроме того, российский суд штрафовал Google, так как компания не выполнила требование восстановить YouTube-аккаунты российских медиа. Участник процесса рассказывал РБК, что в сентябре 2024 года общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов рублей (единица с 33 нулями). Сообщалось, что в итоге штраф может достичь гугола - единицы со ста нулями. В честь этого математического термина Google получила свое название.

The Washington Post рассказала, что сумма штрафов, назначенных Google российским судом, превысила все богатство мира. По оценкам аналитиков, размер штрафа (с учетом просрочек его уплаты) значительно превышает сумму в 477 триллиона долларов - совокупный размер мирового богатства.