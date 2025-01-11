Орбиту МКС подняли на 3,2 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед пересменкой пилотируемых кораблей "Союз МС", сообщили в Роскосмосе.

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"Проведена коррекция высоты орбиты МКС. Мы продолжаем готовится к старту нового пилотируемого корабля "Союз МС-27" и посадке "Союза МС-26", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 416,71 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-28". Они были включены в 20:45 мск и проработали 1 155 секунд.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (спецкор ТАСС на МКС), Алексей Овчинин и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.