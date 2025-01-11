Названы 12 лучших смартфонов с хорошими камерами

Авторитетный обзорщик с YouTube-канала Tech Spurt составил подборку из 12 смартфонов с лучшими камерами на начало 2025 года. Об этом сообщает Ferra.ru.

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Начал блогер с линейки Pixel 9. Базовая модель является одной из самых компактных флагманов 2024 года, а версия Pro представляет собой улучшенный вариант. Для любителей больших смартфонов подойдет Pixel 9 Pro XL. Все три смартфона предлагают основную камеру на 50 Мп и ультраширокоугольную с разрешением 48 Мп, а Pro-версии еще имеют телефотообъектив, поддерживают съемку в формате RAW.

Пользователям с ограниченным бюджетом Tech Spurt рекомендует присмотреться к Pixel 8a, который предлагает высокую производительность и долгосрочную поддержку обновлений, основную камеру на 64 Мп, ультраширокоугольную на 13 Мп и поддержку ИИ.

В тройке лидеров оказался флагманский Huawei Pura 70 Ultra, оснащенный основной выдвижной камерой с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой, за счет смартфон способен делать фото с натуральным размытием фона.

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За ним следует новый Oppo Find X8 Pro с мощным чипом Dimensity 9400 и специальной кнопкой для камеры, как у iPhone 16, позволяющей запускать приложение, делать снимки и регулировать приближение.

На пятом месте оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, который многие эксперты признали лучшим смартфоном 2024 года благодаря оптимальной камере, состоящей из четырех датчиков на 200, 10, 50 и 12 Мп.

В топ также попали Vivo X200 Pro, OnePlus 13, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Sony Xperia 1 VI, Honor Magic 6 Pro и iPhone 16 Pro Max.