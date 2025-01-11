Apple начала продавать в Европе восстановленные iPhone 15 Pro

С выходом iPhone 16 Apple прекратила продажу моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Теперь компания начала продавать их восстановленные версии в Европе, сообщает портал GSMArena.

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Отмечается, что восстановленные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на данный момент доступны для покупки только во Франции, Германии, Италии и Испании. Причем для каждой страны установлены разные ценники.

Так, стоимость iPhone 15 Pro на 128 ГБ составляет €929 в Германии, €949 в Испании и €969 в Италии. Модель на 256 ГБ стоит €1039 в Германии, €1059 в Испании и €1079 в Италии, а версия на 512 ГБ — €1259, €1269 и €1289 соответственно. При этом во Франции iPhone 15 Pro пока недоступен.

iPhone 15 Pro Max с объемом памяти 128 ГБ стоит €1129 и €1149 в Германии и Испании соответственно и €1159 во Франции и Италии. Версия на 512 ГБ предлагается уже за €1339, €1359, €1369 и €1379 в Германии, Испании, Франции и Италии соответственно.

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Гаджеты получают статус восстановленных после возврата в магазин по гарантии или по другим причинам, однако они ничем не отличаются от новых ни внешне, ни функционально, так как Apple ремонтирует эти устройства, проводит тщательное тестирование и, при необходимости, заменяет детали, а перед отправкой они проходят чистку.