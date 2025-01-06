В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе Рунета

Пользователи в России жалуются на сбой в работе Рунета. Об этом в понедельник, 6 декабря, стало известно из данных сервиса «Сбой.рф».

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Более 30 тысяч жалоб на работу МТС поступило от пользователей в Москве, Свердловской области, Башкортостане и Санкт-Петербурге, передает сайт.

Причиной массового отключения услуг в России стал инцидент на магистральной сети одного из операторов связи, который, по данным Роскомнадзора, уже устранен, передает ТАСС.

Люди со своего мира не могут воспользоваться популярной нейросетью для генерации текстов ChatGPT. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работоспособность сайтов.

В работе российского интернета произошел массовый сбой

20 декабря Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе игровой площадки Steam. Жалобы поступали из стран Европы и США.

Незадолго до этого российские пользователи сообщали о сбоях WhatsApp*, Viber и Instagram*. Они утверждали, что не могут делиться мультимедийными материалами и отправлять сообщения. Было получено около 1,8 тысячи таких сообщений.

*Организация Meta, которой принадлежат сервисы, признана экстремистской и запрещена на территории России.