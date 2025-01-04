Землю накрыла магнитная буря

Слабая магнитная буря класса G1 началась сегодня на Земле. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц», - написал он.

Синоптик отметил, что, согласно прогнозам, геомагнитное поле сегодня будет слабо возмущенным, с непродолжительными периодами магнитных бурь.

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Ранее сильная магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце, обрушилась на Землю 31 января. Яркое северное сияние смогли увидеть не только жители Заполярья, но и Ярославской, Ленинградской, Владимирской, Тверской и Тульской областей.

Аномальная солнечная активность, которая наблюдается уже несколько месяцев, приводит к тому, что Землю регулярно накрывают магнитные бури. Вспышки на Солнце также стали причиной проблем с запущенными в космос небольшими спутниками.