Лучшие флагманские смартфоны 2024 года

Подводя мобильные итоги 2024 года, мы решили выяснить, какой же флагман "самый-самый" в этом году. Безоговорочного победителя выявить не удалось, но опрошенные "Российской газетой" эксперты назвали 8 смартфонов с выдающимися, по их мнению, техническими и потребительскими характеристиками. Помимо вечных грандов Apple и Samsung в топ-8 попали смартфоны Huawei, Honor и Vivo.

© Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra

Данил Гаращенко, главный редактор rozetked.me: Если смотреть на классический форм-фактор, то, на мой взгляд, серьезных прорывов в этом году не было. Я сам использую Samsung Galaxy S24 Ultra - пусть он и вышел в начале года, но до сих пор это отличный аппарат по соотношению дизайна, характеристик и возможностей. Как минимум, тут есть ИИ-фишки, которые другие бренды только-только перенимают.

Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-Review: на мой взгляд, Galaxy S24 Ultra оказался тем самым флагманом, который по совокупности характеристик не имеет сейчас альтернатив. Экран последнего поколения, который отлично читается в любых условиях, не блекнет на солнце, наличие стилуса S-Pen, который, возможно, не всем нужен, но есть только у S24 Ultra. Титановый корпус, необычный, приятный дизайн, максимальные технические характеристики. Эта модель, пожалуй, была одной из самых интересных в 2024 году.

Дмитрий Шепелев, редактор iXBT.com: бескомпромиссный, сбалансированный и заслуженно самый популярный флагман на ОС Android, который у южнокорейской компании получился в этом году довольно удачным. Без больших технологических прорывов, но с множеством улучшений, из которых и складывается то, что называется "пользовательским опытом".

Honor Magic6 Pro

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru: я не особо верил, что бурная деятельность Honor с выпуском "возрожденных" смартфонов перерастает из количества в качество. Не "примерно на уровне остальных, но Honor", а существенно лучше аналогов. Но у Honor такая модель появилась и называется она Magic6 Pro.

Это смартфон, в котором качество съемки фото на основную камеру выше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra, чем у iPhone 16 ProMax и любых других конкурентов. И чем темнее на улице/в помещении, тем сильнее флагманский Honor вырывается вперед по качеству съемки.

Он также один из немногих смартфонов начала 2024 года с кремний-углеродным аккумулятором вместо стандартного литий-ионного. За счет этого он не склонен резко "ронять" заряд аккумулятора, если вы используете смартфон на улице в мороз. А еще у него аккумулятор 5600 мАч, когда конкуренты предлагают в среднем 5000 мАч.

Есть также полноценный FaceID в Android-смартфоне. Это означает, что вы можете входить по сканированию лица даже в банковские приложения. И все это без дополнительных сложностей в настройках - всё как на iPhone!

Разумная цена. В то время как аналогичный Samsung стоил свыше 110 тыс. рублей, а iPhone 15 Pro Max ("просто" Pro намного хуже по автономности) - от 140 тысяч и выше, Honor стоил в пределах 100 тысяч рублей даже в российской сетевой рознице. Не говоря уже о заказе из Китая, где он обойдется менее 70 тыс. рублей и будет работать в РФ без подвохов и неудобств. Это поразительная цена за смартфон такого уровня!

Да, это не смартфон уровня "всесторонне лучше iPhone и Samsung" - iPhone гораздо качественнее снимает видео, особенно со стабилизацией (если вы идете или бежите во время съемки), Samsung выдает выше качество при съемке видео или фото с зумом от 5x до 10x. Но по скорости работы Honor им не уступает, по фото с места и с зумом до 3x превосходит конкурентов, а по автономности он просто один из лучших среди Android-смартфонов. И стоит дешевле. Лучший смартфон для "входа в люкс" без переплаты.

Дмитрий Шепелев: у Honor получился настоящий фотофлагман. Входит в топ-3 мирового рейтинга мобильных фотокамер, официально продается на российском рынке. У смартфона практически нет изъянов. Топовый флагман по всем параметрам, начиная с процессора и заканчивая автономностью. По автономности, кстати, он вообще рекордсмен среди флагманов. Также у него отличный AMOLED-экран, впечатляющие возможности фото- и видеосъемки, полный набор самых современных сетевых модулей. Возможно, кое-кому он уступает в скорости зарядки, но если на чашу весов положить эти лишние полчаса, то на фоне всех остальных недюжинных возможностей новинки они покажутся несущественным минусом.

Huawei Mate XT Ultimate

Данил Гаращенко: Хочется выделить Huawei Mate XT - складной смартфон, превращающийся из телефона в планшет. Глобально он пока не продается (только в Китае), но у компании такие планы есть. По толщине он сравним с Samsung Galaxy Fold 6, который имеет классический форм-фактор раскладушки. Компании удалось сделать серийный инновационный смартфон, который действительно удивляет - кому не показывал, все были в восторге от его технологичности.

Евгений Харитонов: Топовые моноблочные iPhone, Samsung и Google Pixel можно описать словами "мы ведем репортаж с улицы, на которой опять ничего не произошло". А вот Huawei Mate XT Ultimate - это что-то особенно, что до сих пор никто не делал. Так называемая "трикладушка" - складной смартфон из трех(!) частей. Который в разложенном состоянии равен не планшету уровня "iPad mini, даже чуть меньше", а БОЛЬШОМУ 10-дюймовому планшету. При этом в сложенном состоянии, хоть и напоминает толщиной смартфон с 7000 мАч, всё же это разумные габариты для махины с такой диагональю дисплея.

И камеры уровня iPhone 16 Pro с возможностью оптического (без потерь качества) зума x5.5. И 5600 мАч в аккумуляторе. И дизайн корпуса с блоком камер в стиле космического корабля и задней крышкой цвета зала Большого театра. Мало того, что это смартфон с гигантским дисплеем не в ущерб остальным характеристикам - это ещё и первый со времён Vertu ослепительно люксовый смартфон в своем исходном исполнении. И начало чего-то нового в слегка закисшем в кризисе идей смартфоностроении.

iPhone 16 Pro Max

Дмитрий Шепелев: iPhone 16 Pro Max - главный iPhone на сегодняшний день, а это уже о многом говорит. У Apple могут быть более или менее удачные модели, но это в любом случае высочайший уровень. И не будем забывать, что Apple iPhone 16 Pro Max мощнее, чем какой-либо iPhone в истории . У него великолепный большой экран, превосходный набор камер, новые элементы управления камерой и комфортное время работы аккумулятора. Ну и по традиции лучшая видеосъемка на мобильном рынке. В общем, "смартфон мечты" с большим экраном.

Vivo X200 Pro mini

Евгений Харитонов: Лучший компактный смартфон 2024 году Примерно в габаритах 6.1-дюймового iPhone 16 вы получаете 6.3 дюймов дисплея ( за счет меньших рамок), более качественные камеры (есть даже зум 3x) и, внимание, аккумлятор 5700 мАч! И это в компактном смартфоне размером с маленький iPhone! При сохранении водозащиты IP69, флагманского процессора и 90 Вт зарядки! При том, что Google Pixel 9 при чуть больших габаритах предлагает лишь 4700 мАч, а Samsung Galaxy S24 - так и вовсе 4000 мАч.

Самое удивительное, что никаких побочных эффектов при такой плотной компоновке не возникло: да, процессор MediaTek чуть прожорливее флагманского Snapdragon, но с маленьким дисплеем и 5700 мАч это всё равно очень "выносливый малыш".

Камеры отличные - на уровне iPhone 16 Pro и Google Pixel 9.

Единственное преимущество Айфона - качество съемки видео.

Второй минус - смартфон выпускается только для китайского рынка. В нем есть русский язык, легко включаются Google-сервисы, но при покупке придется смириться сначала с тем, что у вас будет смартфон за 70 тысяч рублей без гарантии на территории РФ, а потом потратить вечер на переключение Android во всех возможных местах с китайского на русский. Но все равно сквозь это стоит пройти, если вы задались целью купить лучший компактный смартфон 2024 года.

Honor Magic V3

Данил Гаращенко: Вернусь к "раскладушкам". Honor Magic V3 достойно обновили в этом году, подтянули камеры, при этом это до сих пор самый тонкий складной смартфон в мире - 9,3 мм в сложенном виде. Уровень технических характеристик у Magic V3 уже достигает флагманов классического форм-фактора.

Huawei Pura 70

Эльдар Муртазин: Huawei Pura 70 оказался по соотношению цена/качество очень интересным для покупателей аппаратом. Сейчас его можно приобрести за 50 тысяч. Отдельно отмечу, что линейка Pure 7 обогнала по продажам в течение полутора месяцев после старта продаж линейку S24 от Samsung. Это произошло впервые и именно за счет соотношения цена/качество модели Pura 70. Фотографируют он тоже очень неплохо. В общем, тем, кому нужен бюджетный флагман, стоит присмотреться к Pura 70.

Samsung Galaxy Z Flip5

Эльдар Муртазин: наверное, на третье место в моем списке лучших флагманов 2024 года я бы поставил смартфон с гибким экраном в форм-факторе Flip. И это не последнюю модель Samsung Galaxy Z Flip6, которая вышла в этом году, а Galaxy Z Flip 5. Он продавался в течение года, стоил 60 тысяч и сделал очень много для популяризации смартфонов с гибкими экранами. Модель необычная, имиджевая, в необычном форм-факторе, с достаточно удобным внешним экраном.