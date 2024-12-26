В работе ChatGPT произошли сбои

Пользователи чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT сообщили о сбоях в его работе по всей планете. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сообщения о проблемах начали поступать в 21:20 мск. Наибольшее количество жалоб пришло из США — максимальное число достигало 15 600. Также на неполадки пожаловались пользователи из Казахстана, Польши, Финляндии, Нидерландов, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Бразилии.

При переходе на сайт ChatGPT появляется уведомление об ошибке.

Пресс-служба OpenAI пояснила, что в работе ChatGPT, API и Sora фиксируется высокая частота ошибок.

«Установлено, что эта проблема вызвана провайдером более высокого уровня, в настоящее время мы проводим мониторинг», — пояснили в компании.

Напомним, что ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.

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Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.