Эксперт допустил появление штрафов за использование VPN в России

Юристы и IT-эксперты допускают введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, однако это требует доработки законодательной базы. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Эксперты считают возможным усиление мер по ограничению использования VPN. Так, в декабре 2024 года появился проект приказа, обязывающий операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.

Некоторые IT-специалисты и вовсе считают, что в России могут ввести административные штрафы за использование VPN-сервисов. Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM, отмечает, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать использование VPN, но это потребует больших ресурсов и может вызвать вопросы о конфиденциальности данных пользователей.

«Создание закона о штрафах за VPN возможно, а вот реализовать их сбор — маловероятно. На практике границу между законным и незаконным использованием определить практически невозможно. Многие VPN-сервисы используются не для обхода блокировок, а для обеспечения кибербезопасности, например», — подчеркнул Гизатуллин.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян в свою очередь считает введение массовых штрафов маловероятным. По ее мнению, такие меры могут будут точечными и связанными с другими правонарушениями, в которых VPN выступает как отягчающий фактор. Она также прогнозирует усиление блокировки серверов VPN-провайдеров и возможные ограничения со стороны банков и платежных платформ.

Эксперты считают, что любые новые ограничения должны учитывать потребности бизнеса и специалистов в защищённых каналах связи, что потребует сбалансированного подхода к регулированию.