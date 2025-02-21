Самые удивительные подводные открытия 2024: итоги года

Мы знаем о жизни в океане меньше, чем об открытом космосе — и 2024 год лишний раз подтвердил этот факт. Портал popsci.com рассказал о самых удивительных научных открытиях этого года, совершенных под водой.

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Новый вид морских звезд в Японии

На планете существуют 2 000 задокументированных видов морских звезд, но этот список пополнился еще одним наименованием в 2024. Звезд paragonaster hoeimaruae нашли неподалеку от японского полуострова Идзу — вид стал вторым представителем семейства Pseudarchasteridae. Ярко-оранжевые морские звезды отлично адаптированы к жизни в мутных, песчаных водах, и ученые надеются получше изучить эту эволюционную черту в будущем.

Недовольные рыбы в Красном море

Рыбы Sueviota aethon по «оранжевости» не проигрывают морским звездам из Японии, но могут похвастать куда более примечательной чертой внешности — формой морды, из-за которой рыба постоянно выглядит чем-то недовольной. Люди уже успели прозвать ее «недовольной пандакой». Маленькая рыбка обитает в коралловых рифах близ Саудовской Аравии. Несмотря на скромные размеры, те, кто нашли недовольную пандаку, описали ее как «грозного хищника» — спасибо большим клыкам, которые нужны для поимки мелкой беспозвоночной добычи.

Пропавшая подлодка времен Второй мировой

Ученым понадобилось 14 попыток на протяжении более четверти века, чтобы наконец найти останки субмарины HMS Trooper. Подлодка Союзников с экипажем из 64 человек отправилась на секретное задание в воды Греции в начале октября 1943 года, но так и не прибыла в пункт назначения (Бейрут). Для того, чтобы найти затонувшую субмарину, специалисты использовали сонар и дистанционно-управляемый аппарат под названием Super Achille. Так они подтвердили, что HMS Trooper пал жертвой немецкой мины.

Новый вид акулы-призрака в Новой Зеландии

Австралийские каллоринхи, также известные как акулы-призраки, технически не являются акулами — они принадлежат к группе рыб, связанной с этими морскими хищниками. И недавно группа пополнилась видом Harriotta avia: обладателем «вытянутой, узкой и грустной морды», с большими глазами и очень длинными, широкими грудными плавниками. Но в открытых водах на него вряд ли кто-то наткнется — представители вида обитают на дне Тихого океана рядом с Новой Зеландией.

«Темный кислород» на дне моря может переписать происхождение жизни

Одной из самых неожиданных находок 2024 года стал не новый вид живых существ, а химический процесс, который может полностью перевернуть наши представления о зарождении жизни. Ранее ученые опубликовали работу, посвященную полиметаллическим жилам — природным депозитам минералов, находящимся на дне океана. Несмотря на отсутствие солнечного света, исследование показало, что эти минералы могут работать как «геобатареи», вырабатывающие кислород для поддержки жизни на большой глубине. Если это правда, то, возможно, жизнь на Земле зародилась в месте, которое раньше считалось непригодным для жизни.

Многоядовитая медуза в Японии

Медуза вида Santjordia pagesi, найденная глубоко в водах Японии, похожа на многих своих сородичей. Она охотится на биолюминесцентную добычу при помощи щупалец и мало движется… Но, в отличие от прочих, новенькая медуза вооружена целым «арсеналом ядов», непохожим ни на что другое. К сожалению, ученые вряд ли смогут собрать больше информации о ней в ближайшем будущем: из-за того, что Santjordia pagesi обитает в вулканическом кратере, поймать новые образцы тяжело.