Почему мы не слышим Солнце и издает ли оно шум

Солнце — единственное и неповторимое светило Земли. Мы видим его и чувствуем его свет, но почему-то совсем не слышим. На что был бы похож звук Солнца? Издает ли оно какой-либо шум в принципе? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

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Короткий ответ — нет, Солнце не издает шум. Потому что для шума, или звука, необходим медиум, который будет переносить его. Пространство между нами и Солнцем — почти идеальный вакуум, через который звук не может проходить. По сути, звук — не что иное как волна давления, и ей нужно через что-то проходить. Наши уши адаптировались для того, чтобы интерпретировать эти волны давления и превращать их в сигналы, понятные для мозга.

Если толкнуть шар в конце длинной вереницы, он врежется в следующий, который затем столкнется с другим шаром, и так далее. Получится цепная реакция, толчок движется от шара к шару, как волна. Примерно то же самое звук делает с молекулами воздуха, жидкости или твердого вещества по мере движения. Но в вакууме «толкать» нечего. А значит, волна не может перемещаться от молекулы к молекуле.

Тем не менее, это не значит, что Солнце пребывает в абсолютной тишине. У него есть колебания и вибрации — то есть, некоторые элементы звука. Однако из-за того, что Солнце несоизмеримо больше Земли, вся эта активность проходит на невероятно низких частотах. Иными словами, она недоступна человеческому слуху.

Откуда тогда в Интернете берутся таинственные записи «солнечных ветров» и вибраций? Их получают методом сонификации. Астрономы берут сигналы какого-нибудь далекого феномена, будь то галактика, черная дыра или атмосферные движения Юпитера, и превращают эти сигналы в звуковые волны. Правда, этот метод не генерирует «настоящие» звуки планет и звезд. Представьте, что вы смотрите на яркое инфракрасное изображение, полученное телескопом «Джеймс Уэбб», на экране смартфона. Оно не передает визуал на сто процентов, потому что радиация, обнаруженная аппаратом, недоступна невооруженному взгляду.

Другими словами, сонификация — способ восприятия феноменов, которые в принципе не предназначены для человеческих органов чувств. Однако и он по-своему полезен, потому что звук — один из важнейших инструментов, при помощи которых люди оценивают окружающий мир. Мы можем услышать капли дождя или рев ветра и сделать вывод о погоде за окном, не выходя на улицу. Мы слышим сирену скорой помощи — и сразу понимаем, что стоит уступить дорогу. Так и ученые слушают звезды, чтобы понять их природу. Иногда при помощи сонификации можно услышать многие годы изменений всего за пару секунд, или заметить в звуке паттерны, которые иначе не привлекли бы внимание.