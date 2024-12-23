На Земле изменяется продолжительность суток

Ученые из Швейцарии считают, что изменения в расплавленном железном ядре Земли могут быть причиной малых колебаний продолжительности дня на планете. Несмотря на то, что продолжительность суток кажется стабильной, в действительности она варьируется, и эта закономерность стала заметна на долгих временных масштабах. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

© NASA

Земля вращается вокруг своей оси, но ее движение не всегда точно укладывается в 24 часа. На продолжительность суток влияет множество факторов, включая гравитационное воздействие Луны и процессы в земной коре. Изменения в распределении массы, такие как таяние льдов или изменения объема воды, также могут оказывать влияние на скорость вращения планеты. Однако на временных интервалах в несколько тысяч лет ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, которые трудно объяснить известными факторами. Одним из возможных объяснений является движение на границе ядра и мантии Земли, которое приводит к таким изменениям.

Исследователи разработали новый подход для более точного анализа этих колебаний. Для этого они использовали нейросети, а также данные о магнитном поле Земли, полученные из анализов горных пород. Были использованы и данные о солнечных затмениях, которые позволяют отслеживать изменения вращения планеты на протяжении тысячелетий.

Результаты показали, что влияние изменений массы льдов и воды на продолжительность суток значительно меньше, чем предполагалось ранее. Вместо этого колебания соответствуют моделям, объясняющим движение жидкого внешнего ядра Земли.

Тем не менее ученые подчеркивают, что вопрос все еще остается открытым, поскольку моделирование таких малых изменений требует дальнейших улучшений и более точных данных. В будущем планируется продолжить работу над созданием более полных моделей, чтобы точнее понять, как различные процессы в недрах Земли влияют на продолжительность дня.