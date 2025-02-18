Методы восстановления Windows: как починить компьютер после поломки

Хотя компьютеры на Windows сегодня стабильнее, чем когда-либо, это не значит, что они застрахованы на все случаи жизни. К возможным неполадкам стоит быть готовым заранее, а для этого нужно знать, какие методы восстановления доступны в системе. Портал makeuseof.com рассказал, какими способами можно восстановить Windows.

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Откат к точке восстановления

Механика восстановления системы — это функция Windows, позволяющая откатить компьютер к более ранней точке времени. Если вы внесли какие-либо критические изменения в компьютер, которые привели к его некорректной работе, или обновление операционной системы сделало машину нестабильной, восстановление поможет вернуть все в норму.

Заранее предупредим: для восстановления системы нужно создавать точки восстановления, а также отключить защиту для системного диска. Если настроить механизм правильно, Windows будет создавать точки для отката при установке каждой новой программы, драйвера или обновления.

Ремонт при запуске Windows

Ремонт при запуске — один из вариантов восстановления Windows, который позволяет решить проблемы, не позволяющие системе полностью загрузиться. Иногда они появляются из-за пропажи или порчи системных файлов, неправильного загрузочного сектора, конфликта драйверов или заражения вирусами. Для того, чтобы воспользоваться ремонтом, нужно перейти в меню «Восстановление» — «Особые варианты загрузки» и нажать «Перезагрузить сейчас». После этого компьютер перезагрузится, а при повторном включении покажет меню, где можно выбрать ремонт при запуске.

Откат к предыдущей версии Windows

Если система начала барахлить после недавнего обновления Windows, то его всегда можно откатить и вернуться к предыдущей версии операционной системы. Данная функция особенно полезна для тех, кто загружает свежие обновления по мере их выпуска — они не всегда попадают в релиз на 100% лишенными ошибок. Однако по умолчанию этот вариант отката доступен на протяжении 10 дней после установки обновления.

Полный откат к заводским настройкам

Через панель управления также можно произвести откат компьютера к заводским настройкам. Процедура переустановит на ПК чистую копию Windows, попутно удалив все сторонние приложения (файлы и настройки можно опционально сохранить).

Отметим, что этот вариант — самый инвазивный, поэтому пользоваться им стоит лишь в исключительных случаях. Например, если ни один из предыдущих методов не помог решить проблему, или если вы хотите переустановить Windows, не заморачиваясь с повторной загрузкой потерянных приложений. Опция находится в меню «Восстановление» — «Вернуть компьютер в исходное состояние».

Создание диска восстановления

Может возникнуть ситуация, в которой какая-либо катастрофическая неполадка Windows не позволит воспользоваться способами выше. На этот случай желательно заранее создать диск восстановления: аварийной копии системы, которая поможет провести техобслуживание. Для этого вам понадобится USB накопитель емкостью не менее 16 ГБ.