Как объединить картинки в PDF-файл на Windows: инструкция
Формат PDF — пожалуй, один из самых распространенных среди цифровых документов. Его поддерживают все современные устройства, а на Windows разрозненные изображения можно быстро объединить в один PDF-файл для дальнейшей печати. Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.
Windows 10 и 11 поддерживают нативный инструмент для печати в формате PDF прямо через «Проводник». Вы можете просто выбрать нужные изображения и конвертировать их в этот формат. Однако если вы хотите, чтобы картинки отображались в документе в определенном порядке, нужно проделать небольшую работу.
Windows всегда сортирует информацию определенным образом. Первыми идут специальные символы (!»№;%:?*(), затем цифры (123456), после них — буквы. Если вы хотите получить страницы в определенном порядке, то самый простой способ — это проставить цифры в начале названия каждого изображения. Инструмент для печати учтет любой метод сортировки, который вы сочтете нужным.
Как объединить изображения в единый файл
- Переместите изображения в отдельную, новую папку.
- Убедитесь, что они отсортированы в нужном вам порядке.
- Зажмите правую клавишу мыши и обведите изображения рамкой.
- Отпустите клавишу и выберите опцию «Печать». На Win 11 для того, чтобы эта опция появилась, нужно также зажать клавишу Shift.
- На экране появится окно печати фотографий.
- Нажмите на выпадающий список «Принтеры» и выберите «Печать в PDF».
- По нажатию на кнопку «Опции» вы можете перейти в настройки и задать дополнительные параметры печати. Например, ориентацию изображений.
- Поставьте галочку в строке «Изображение по размеру кадра».
- Нажмите «Печать», чтобы создать PDF-файл, и выберите папку, куда он сохранится.
Что делать, если нет опции «Печать в PDF»
- Нажмите клавиши Win + R.
- На экране появится окно инструмента «Выполнить».
- Введите команду optionalfeatures и нажмите Enter.
- Откроется окно «Включение или отключение компонентов Windows».
- Найдите в списке «Печать в PDF».
- Поставьте галочку в этой строке и нажмите «ОК».