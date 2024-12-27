Как объединить картинки в PDF-файл на Windows: инструкция

Формат PDF — пожалуй, один из самых распространенных среди цифровых документов. Его поддерживают все современные устройства, а на Windows разрозненные изображения можно быстро объединить в один PDF-файл для дальнейшей печати. Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.

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Windows 10 и 11 поддерживают нативный инструмент для печати в формате PDF прямо через «Проводник». Вы можете просто выбрать нужные изображения и конвертировать их в этот формат. Однако если вы хотите, чтобы картинки отображались в документе в определенном порядке, нужно проделать небольшую работу.

Windows всегда сортирует информацию определенным образом. Первыми идут специальные символы (!»№;%:?*(), затем цифры (123456), после них — буквы. Если вы хотите получить страницы в определенном порядке, то самый простой способ — это проставить цифры в начале названия каждого изображения. Инструмент для печати учтет любой метод сортировки, который вы сочтете нужным.

Как объединить изображения в единый файл

Переместите изображения в отдельную, новую папку.

Убедитесь, что они отсортированы в нужном вам порядке.

Зажмите правую клавишу мыши и обведите изображения рамкой.

Отпустите клавишу и выберите опцию «Печать». На Win 11 для того, чтобы эта опция появилась, нужно также зажать клавишу Shift.

На экране появится окно печати фотографий.

Нажмите на выпадающий список «Принтеры» и выберите «Печать в PDF».

По нажатию на кнопку «Опции» вы можете перейти в настройки и задать дополнительные параметры печати. Например, ориентацию изображений.

Поставьте галочку в строке «Изображение по размеру кадра».

Нажмите «Печать», чтобы создать PDF-файл, и выберите папку, куда он сохранится.

Что делать, если нет опции «Печать в PDF»